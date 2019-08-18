سوبر كورة
Ads
الأحد، 18 أغسطس 2019 01:25 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

المستشارة الألمانية تشيد بدور المجر فى سقوط جدار برلين

الأحد، 18 أغسطس 2019 12:04 ص
المستشارة الألمانية تشيد بدور المجر فى سقوط جدار برلين أنجيلا ميركل
برلين (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، السبت، بالمجر للدور الذى لعبته فى إعادة توحيد شطرى ألمانيا قبل 30 عاما، موجهة لها الشكر على قرارها آنذاك بفتح حدودها أمام شعب ألمانيا الشرقية.

ونسبت وكالة الأنباء الألمانية إلى ميركل قولها إن هذا الإجراء مهد الطريق أمام سكان الدولة الشيوعية السابقة نحو ألمانيا الغربية وعجل بسقوط الستار الحديدى.

وقالت ميركل إن هذه كانت خطوة مهمة للغاية لسقوط الجدار ومن ثم توحيد شطرى ألمانيا.

وفى 19 من أغسطس عام 1989 نظمت جماعات مدنية ما أطلقت عليها "نزهة عموم أوروبا" على الحدود النمساوية المجرية.

وانتهز مئات من مواطنى ألمانيا الشرقية، كانوا يقضون حينها عطلة فى المجر، هذا الحدث وهربوا إلى النمسا وسافروا بعد ذلك إلى ألمانيا الغربية.

وغضب مسؤولو ألمانيا الشرقية من حدود المجر المفتوحة مع النمسا لخشيتهم من عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل بناء جدار برلين حيث كان يهرب آلاف من ألمانيا الشرقية يوميا نحو ألمانيا الغربية. ولم يتخذ الاتحاد السوفيتي، رغم قلقه، أى إجراء ضد المجر تاركا لها حرية التصرف. وتمكن شطرا ألمانيا من إعادة التوحيد رسميا 1990.

ومن المقرر أن تزور ميركل مدينة سوبرون فى غرب المجر، غدا الاثنين، احتفالا بذكرى نزهة عموم أوروبا مع رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان، وستكون هذه أول زيارة لميركل للمجر منذ عام 2014.

 


ميركل

المستشارة الالمانية

المانيا

المجر

جدار برلين

انجيلا ميركل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ميركل: لا حاجة إلى حزمة تحفيز للإنفاق العام الآن

الثلاثاء، 13 أغسطس 2019 04:49 م

ميركل تزور الصين 5 سبتمبر المقبل

الثلاثاء، 13 أغسطس 2019 12:49 م

أنجيلا ميركل ترتدى "كيمونو" اشترته منذ 23 عاما.. الباييس: مثال لتطبيق التقشف

الجمعة، 09 أغسطس 2019 05:53 م

ميركل: الباجى السبسى كان طرفا فاعلا وشجاعا على طريق الديمقراطية بتونس

الإثنين، 29 يوليه 2019 07:18 م

ألمانيا: ميركل وجونسون يناقشان قضية البريكست

الجمعة، 26 يوليه 2019 05:01 م

ميركل تطالب الأوروبيين بمواجهة العنصرية والشعبوية

الأحد، 21 يوليه 2019 05:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم العالى: اليوم آخر فرصة لتنسيق الشهادات المعادلة العربية

التعليم العالى: اليوم آخر فرصة لتنسيق الشهادات المعادلة العربية

تعرف على أبرز 5 معلومات عن "عيد العلم" الذى تحتفل به مصر اليوم

تعرف على أبرز 5 معلومات عن "عيد العلم" الذى تحتفل به مصر اليوم

استطلاع عن انتخابات رئاسة تونس..الزبيدى الأول ومرشح الإخوان بالمركز الخامس

استطلاع عن انتخابات رئاسة تونس..الزبيدى الأول ومرشح الإخوان بالمركز الخامس

التعليم العالى: الضبطية القضائية تغلق 176 كيانًا تعليميًا وهميًا حتى الآن

التعليم العالى: الضبطية القضائية تغلق 176 كيانًا تعليميًا وهميًا حتى الآن

الممثل الأيسلندى "ذا ماونتن" داخل سيارة "متر × متر"

الممثل الأيسلندى "ذا ماونتن" داخل سيارة "متر × متر"

بيراميدز يُطيح بالأهلي خارج كأس مصر

بيراميدز يُطيح بالأهلي خارج كأس مصر

شاهد.. طرد أيمن أشرف بعد 70 دقيقة من مواجهة الأهلى وبيراميدز

شاهد.. طرد أيمن أشرف بعد 70 دقيقة من مواجهة الأهلى وبيراميدز

انطلاق مبادرة الرئيس لعلاج ضعاف السمع بالدقهلية أول سبتمبر

انطلاق مبادرة الرئيس لعلاج ضعاف السمع بالدقهلية أول سبتمبر

فيديو.. ايريك تراورى يتقدم بالهدف الأول لبيراميدز أمام الأهلى

فيديو.. ايريك تراورى يتقدم بالهدف الأول لبيراميدز أمام الأهلى

بعد رصد "اليوم السابع" لفضائح قنوات الإخوان.. الشرق تعلن تجديد محتواها.. توقعات بصعود مؤشر سرقة "الأفلام والمسرحيات" واستمرار المكالمات الفاضحة لمقدمى البرامج.. وأيمن نور يرفع شعار "لمعونى لازعلكوا"

بعد رصد "اليوم السابع" لفضائح قنوات الإخوان.. الشرق تعلن تجديد محتواها.. توقعات بصعود مؤشر سرقة "الأفلام والمسرحيات" واستمرار المكالمات الفاضحة لمقدمى البرامج.. وأيمن نور يرفع شعار "لمعونى لازعلكوا"

شاهد.. "كوبرى شوارع" من على معلول للومالا فى مباراة الأهلى وبيراميدز

شاهد.. "كوبرى شوارع" من على معلول للومالا فى مباراة الأهلى وبيراميدز

مدير شركة إسبانية دولية: مصر ستكون مصدرا دوليا لإمداد العديد من البلدان بالغذاء

مدير شركة إسبانية دولية: مصر ستكون مصدرا دوليا لإمداد العديد من البلدان بالغذاء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة