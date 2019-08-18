القبض على 10 متهمين وبحوزتهم أسلحة نارية و15كيلو بانجو بأسوان والإسكندرية

أسوان - صلاح المسن الإسكندرية أسماء على بدر

نجحت الأجهزة الأمنية بأسوان، فى ضبط 9 أشخاص فى مناطق متفرقة بمحافظة أسوان، وبحوزتهم 5 قطع أسلحة نارية وآلية وذخائر و15كيلو بانجو وكميات من مخدر الحشيش والاستروكس والاقراص المخدرة

تم التحفظ على المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم فى الواقعة.

و حسبما أفادت الشرطة، أسفرت الجهود عن ضبط كل من المدعو " ر. م " 28 سنة عاطل ومقيم دائرة مركز شرطة دراو مسجل خطر والسابق اتهامه فى ( 6 ) قضايا متنوعة " وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية عيار و( 8 ) طلقات من ذات العيار وكمية من نبات البانجو المخدر تزن ( 8 ) كيلو جرام.

و المدعو " ا. أ " 29 سنة عاطل ومقيم دائرة مركز شرطة إدفو وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وكمية من نبات البانجو المخدر تزن ( 3) كيلو جرام.

و المدعو " ح. ع " 41 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة ثان أسوان وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وكمية من نبات البانجو المخدر تزن كيلو جرام.

و المدعو " أ. ع " 28 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة ثان أسوان وبحوزته سلاح نارى فرد روسى.

والمدعو "ح. م" 32 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة ثان أسوان وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن ( 3،5) كيلو جرام، والمدعو " م. ح " 22 سنة طالب ومقيم دائرة قسم شرطة ثان أسوان وبحوزته سلاح نارى طبنجة معدلة ألمانى الصنع عيار 9 مللى و( 3 ) طلقات من ذات العيار.

و المدعو " ك. ع " 25 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة أول أسوان وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس تزن ( 150) جرام، والمدعو " خ. م " 29 سنة عاطل ومقيم المنشية دائرة قسم شرطة أول أسوان وبحوزته ( 21 ) قرص مخدر.

والمدعو " ر. س " 27 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة أول أسوان وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر تزن ( 180) جرام.

تم التحفظ على المتهمين والمواد المخدرة المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة.

كما تمكنت مديرية أمن الإسكندرية من ضبط أحد العناصر الإجرامية، عاطل لقيامه بالإتجار فى الأقراص المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية وبحوزته 200 قرص مخدر– هاتف محمول – مبلغ مالى).

تم عمل كين المتهم وضبطه قبل ترويج الاقراص المخدرات على عملاءه بدائرة قسم شرطة كرموز، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة المختصة.