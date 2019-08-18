سوبر كورة
Ads
الأحد، 18 أغسطس 2019 02:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

و200 قرص مخدر..

القبض على 10 متهمين وبحوزتهم أسلحة نارية و15كيلو بانجو بأسوان والإسكندرية

الأحد، 18 أغسطس 2019 01:01 م
القبض على 10 متهمين وبحوزتهم أسلحة نارية و15كيلو بانجو بأسوان والإسكندرية قوات أمن - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الأجهزة الأمنية بأسوان، فى ضبط 9 أشخاص فى مناطق متفرقة بمحافظة أسوان، وبحوزتهم 5 قطع أسلحة نارية وآلية وذخائر و15كيلو بانجو وكميات من مخدر الحشيش والاستروكس والاقراص المخدرة 

تم التحفظ على المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم فى الواقعة.

و حسبما أفادت الشرطة، أسفرت الجهود عن ضبط كل من المدعو " ر. م " 28 سنة عاطل ومقيم دائرة مركز شرطة دراو مسجل خطر والسابق اتهامه فى ( 6 ) قضايا متنوعة " وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية عيار  و( 8 ) طلقات من ذات العيار وكمية من نبات البانجو المخدر تزن ( 8 ) كيلو جرام.

و المدعو " ا. أ " 29 سنة عاطل ومقيم دائرة مركز شرطة إدفو وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وكمية من نبات البانجو المخدر تزن ( 3) كيلو جرام.

و المدعو " ح. ع " 41 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة ثان أسوان  وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وكمية من نبات البانجو المخدر تزن كيلو جرام.

و المدعو " أ. ع " 28 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة ثان أسوان وبحوزته سلاح نارى فرد روسى.

والمدعو "ح. م" 32 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة ثان أسوان وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن ( 3،5) كيلو جرام، والمدعو " م. ح " 22 سنة طالب ومقيم دائرة قسم شرطة ثان أسوان وبحوزته سلاح نارى طبنجة معدلة ألمانى الصنع عيار 9 مللى و( 3 ) طلقات من ذات العيار.

و المدعو " ك. ع " 25 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة أول أسوان وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس تزن ( 150) جرام، والمدعو " خ. م " 29 سنة عاطل ومقيم المنشية دائرة قسم شرطة أول أسوان وبحوزته ( 21 ) قرص مخدر.

 والمدعو " ر. س " 27 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة أول أسوان وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر تزن ( 180) جرام.

تم التحفظ على المتهمين والمواد المخدرة المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة.

كما تمكنت مديرية أمن الإسكندرية من ضبط أحد العناصر الإجرامية، عاطل لقيامه بالإتجار فى الأقراص المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية وبحوزته 200 قرص مخدر– هاتف محمول – مبلغ مالى). 

تم عمل كين المتهم وضبطه قبل ترويج الاقراص المخدرات على عملاءه بدائرة قسم شرطة كرموز، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة المختصة.


الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

امن الاسكندريه

مخدرات

سوان

اقراص مخدره

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة تعلن أرقام الشكاوى والطوارئ لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين

الصحة تعلن أرقام الشكاوى والطوارئ لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين

إحصائية صادمة.. أزارو يسجل 7 أهداف فى 29 مباراة.. "الرحيل هو الحل"

إحصائية صادمة.. أزارو يسجل 7 أهداف فى 29 مباراة.. "الرحيل هو الحل"

شاهد فى دقيقة.. ليفربول يحقق أرباحا خيالية رغم فشل كوتينيو مع برشلونة

شاهد فى دقيقة.. ليفربول يحقق أرباحا خيالية رغم فشل كوتينيو مع برشلونة

ميتشو فى أول تصريح بعد وصوله القاهرة: الزمالك كبير أفريقيا وسأركز فى عملى

ميتشو فى أول تصريح بعد وصوله القاهرة: الزمالك كبير أفريقيا وسأركز فى عملى

تشييع جثامين 3 شهداء فلسطينيين استهدفهم الاحتلال الاسرائيلى بشمال غزة

تشييع جثامين 3 شهداء فلسطينيين استهدفهم الاحتلال الاسرائيلى بشمال غزة

الخشت: جامعة القاهرة احتلت المركز الأول فى حصد الجوائز بنسبة 26%

الخشت: جامعة القاهرة احتلت المركز الأول فى حصد الجوائز بنسبة 26%

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة بالعاصمة والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة بالعاصمة والعظمى بالقاهرة 34 درجة

شاب منشق على قيادات الإخوان الإرهابية: عقولهم شاخت والتخلص منهم ضرورة

شاب منشق على قيادات الإخوان الإرهابية: عقولهم شاخت والتخلص منهم ضرورة

بعد توديع البطولة الثانية.. لاسارتى يكلف الأهلي 2 مليون جنيه شهرياً

بعد توديع البطولة الثانية.. لاسارتى يكلف الأهلي 2 مليون جنيه شهرياً

أكبر شركة سياحية إسبانية فى العالم: الإسبان يفضلون الشواطئ المصرية عن بلدهم

أكبر شركة سياحية إسبانية فى العالم: الإسبان يفضلون الشواطئ المصرية عن بلدهم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم..تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم..تعرف عليها

مصر تحتفل بعلمائها.. كيف أصبح "العلم" ضمن أولويات الرئيس ؟ أطلق مبادرة قومية لبناء مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر.. ونواب: اهتمام السيسى بتكريم العلماء وأساتذة الجامعات يؤكد أن البحث العلمى أبرز أولوياته

مصر تحتفل بعلمائها.. كيف أصبح "العلم" ضمن أولويات الرئيس ؟ أطلق مبادرة قومية لبناء مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر.. ونواب: اهتمام السيسى بتكريم العلماء وأساتذة الجامعات يؤكد أن البحث العلمى أبرز أولوياته

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة