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الصحة تطلق حملة على مواقع التواصل الاجتماعى للتوعية بالأخطاء الدوائية

الأحد، 18 أغسطس 2019 02:36 م
الصحة تطلق حملة على مواقع التواصل الاجتماعى للتوعية بالأخطاء الدوائية حملة للتوعية بالأخطاء الدوائية
كتب وليد عبد السلام

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أطلق مركز المعلومات الدوائية التابع للإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة حملة قومية على مواقع التواصل الاجتماعى، للتوعية بالأخطاء الدوائية التى تتسبب فى حدوث مخاطر صحية خطرة تصل إلى حد الوفاة.
 
وقال مركز المعلومات الدوائية بالإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان: "نهدف إلى نشر التوعية الكاملة والعامة حول ما يخص حول الأدوية طرق تناولها منعا لحدوث أى تفاعلات أو أخطاء دوائية غير متوقعه حفاظا على صحة المرضى وترشيدا لاستهلاك الأدوية فيما يعود بالنفع على المريض ويحميه من مخاطر.
 
وأكد مركز المعلومات الدوائية حرصه على التنبيه على ضرورة الاستخدام الأمثل للأدوية واتباع الإرشادات الهامة المتعلقة بذلك، مضيفا أنه سيتم ضخ معلومات توعوية مهمة خلال الفترة المقبلة عبر السوشيال ميديا عن مخاطر تناول الدواء بكميات كبيرة ودون استشارة الطبيب وكذلك الآثار الخطرة من الحصول على جرعات من أدوية معينة مع أدوية أخرى وكذلك الأخطاء الشائعة فى تناول الدواء.

الادوية

الاخطاء الدوائية

المعلومات الدوائية

الأخطاء الدوائية

اليوم السابع بلس

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