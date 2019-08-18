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الصحة السودانية: 46 قتيلا و97 مصابا حصيلة ضحايا السيول وتضرر 16ألف أسرة

الأحد، 18 أغسطس 2019 04:55 م
الصحة السودانية: 46 قتيلا و97 مصابا حصيلة ضحايا السيول وتضرر 16ألف أسرة سيول السودان
كتبت – هناء أبو العز

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كشفت وزارة الصحة السودانية، اليوم، عن وفاة 46 مواطنًا بسبب السيول والأمطار وإصابة 97 شخصًا ونفوق 3137 حيوانًا.

 

وأوضح الدكتور سليمان عبدالجبار وكيل وزارة الصحة لصحيفة" الصيحة" السودانية، اليوم الأحد، بتأثر 16ألف أسرة بالأمطار الأخيرة فى 16 ولاية، عدا ولايتى وسط دارفور والنيل الأزرق.

 

 وأكد تأثر 56 محلية تشمل 202 قرية بجانب انهيار 9500 منزل كليًا و4 آلاف منزل جزئيًا، فضلًا عن انهيار 3148 مرحاضًا كليًا و2500 مرحاض جزئيا، مشيرًا لتأثر منطقة جنوب الحزام بالخرطوم بالأمطار.

 

وأوضح أن ولاية الخرطوم أكثر المناطق تأثرًا، مؤكدًا انهيار ألف منزل كليًا بالخرطوم و500 مرحاض.

 

وتوقع الوكيل ظهور حالات إصابة بالاسهال، نافيًا فى نفس الوقت وجود أى حالات حاليًا بمنطقة جنوب الحزام بالخرطوم، ووصف الحالات بالعادية.

 

وأكد محاصرة المياه لعدد 600 منزل بمنطقة الحمرة بشمال كردفان الأمر الذى حال دون وصول الفرق فضلًا عن صعوبات فى الحركة، مشيرًا لتأثر ولاية النيل الأبيض مؤخرًا، واللجوء إلى إيصال المعينات والدواء عن طريق الاسقاط الجوى، مقرًا بوجود نقص فى مواد الايواء.

 

وكشف عبدالجبار عن خطة عاجلة للمجلس العسكرى لتنفيذ حملة رش بالطائرات بولاية الخرطوم بتكلفة 8500 مليون جنيه.


السودان

سيول السودان

الصحة السودانية

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