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السيسي يكرم طالب بعلاج طبيعي جامعة مصر فاز بالمركز الأول فى مسابقة الاختبار المعرفى

الأحد، 18 أغسطس 2019 11:46 م
السيسي يكرم طالب بعلاج طبيعي جامعة مصر فاز بالمركز الأول فى مسابقة الاختبار المعرفى طالب علاج طبيعى جامعة مصر المكرم من الرئيس بعيد العلم
وائل ربيعى

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أعلن الدكتور صلاح صوان، عميد كلية طب العلاج الطبيعي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عن حصول الطالب يزيد طارق بالسنة النهائية بالكلية علي المركز الأول في مسابقة الاختبار المعرفي الموحد لجميع طلاب كليات طب العلاج الطبيعي على مستوى الجمهورية. 
 
وأضاف العميد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كرم الطالب خلال احتفالية عيد العلم اليوم بحضور الدكتور محمد عزازي رئيس الجامعة والدكتور مختار الظواهري والدكتور محمد مصطفى نائبا رئيس الجامعة بقاعة المنارة.
 
وقدم عميد الكلية ووكلاؤها واتحاد الطلاب التهنئة للطالب يزيد طارق لتحقيقه المركز الأول في مسابقة الاختبار المعرفي الموحد.
 
وأشار صوان، إلى أن كلية العلاج الطبيعي بجامعة مصر أجرت اختبارين بداخلها قبل اختبار وزارة التعليم العالي لتأهيل الطلاب وتدريبهم على اختبار الوزارة وكسر رهبة التواجد بين طلبة الجامعات الأخري.
 
وأشاد العميد، بفكرة الاختبار الموحد المعرفي وضرورة اجتياز الطالب له للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، لافتا إلى أنه فكرة الامتحان تطبق في أمريكا وانجلترا وكذلك السعودية والإمارات. 
 
وأوضح أن فلسفة إجراء الاختبار تشبه امتحان الثانوية العامة والذي يقيس مستويات كافة الطلاب الذين تلقوا وحصلوا علي المادة التعليمية بطرق تدريسية مختلفة وفي أماكن متعددة على مستوى الجمهورية، مما يوضح التباين بين مستويات الطلاب وهي منافسة قوية ولكنها ممتعة واعطتنا فرصة لإظهار مدى تميز جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بين باقي الجامعات، على مستوى الجمهورية
 
من جانبه، أكد الدكتور محمد عزازي، رئيس الجامعة، استعداد الجامعة لإجراء الاختبارات الموحدة المعرفية مشيرا إلى جودة البنية التحتية المعلوماتية وشبكة الأجهزة والحواسيب التعليمية التي تمتلكها الجامعة، تنفيذا لتوجهات الدولة وتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تطبيق الاختبارات المعرفية الموحدة. 
 
كما أكد على جاهزية أعضاء هيئة التدريس بكليات القطاع الطبى على تقديم المراجعات النهائية، وإجراء الاختبارات بصورة دورية قبل أداء الطلاب الاختبارات التي تجريها وزارة التعليم العالي لكسر الحاجز النفسي وتأهيلهم بشكل يليق بالمنافسة.
 
 جدير بالذكر أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تضم عدد من الكليات الهامة التى يعتمد عليها سوق العمل المصرى والعربى والتى تهتم منذ اليوم الأول بالنواحى التدريبية التى تعتبر بمثابة إنزالا للطالب على أرض الواقع العملى ليكتسب المهارات العملية منذ اليوم الأول للدخول لأروقتها التعليمية فتحوى بين أسوارها كليات مثل: «الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة والتصنيع الدوائى، التكنولوجيا الحيوية، التمريض، العلوم الطبية التطبيقية، الهندسة، الإعلام، الإدارة والاقتصاد، تكنولوجيا المعلومات، اللغات والترجمة، الآثار والإرشاد السياحى، التربية الخاصة.
 
 
 
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جامعة مصر

الرئيس السيسى

الاختبار المعرفى

العلاج الطبيعى

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