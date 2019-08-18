السيسى: حان الوقت لتحويل اقتصادنا إلى قطاع قائم على العلم والمعرفة

كتب محمد الجالى - سمير حسنى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه قد حان الوقت لأن يتحول الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد يقوم على العلم والمعرفة، مشيرا إلى أن الدولة تنتهج حاليًا سياسة تأهيل الجامعات بما يلائم متطلبات العصر.

وأضاف الرئيس خلال كلمته باحتفالية عيد العلم، اليوم الأحد: بالرغم مما نواجه من صعوبات وتحديات فى مسيرتنا نحو التنمية والتطوير فإننا على الطريق الصحيح نسارع الخطى الحثيثة، مشيرا إلى أن ما تم من إنجازات على مختلف الأصعدة والمستويات يدفعنا للمزيد من البذل والعطاء، فى سبيل الرقى والتقدم والازدهار بمجتمعنا المصرى.