الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي تدين جرائم المرتزقة فى مرزق

كتب : أحمد جمعة

أدانت لجنة الدفاع والأمن القومى فى مجلس النواب الليبى، الأحد، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي قام به تحالف الإرهاب ومليشيات ما يسمى مجلس شورى بنغازي الإرهابي ومليشيات أجنبية بدعم حكومة الوفاق على مدينة مرزق.

وحملت اللجنة في بيان صحفي لها محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس حكومة الوفاق ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسئولية الجرائم التي وقعت في مدينة مرزق، متهمين المؤسسة الوطنية للنفط بنقل جرحى المليشيات والجماعات المتطرفة بالطائرات الخاصة بالمؤسسة لعلاجهم في الخارج، مشيرة إلى الجرائم الإرهابية التي تستهدف قوت الليبيين ومصادر دخلهم وحياتهم والتي يطالب الشعب الليبى ومكوناته الاجتماعية بوقف عمليات إنتاج وبيع النفط لكونها تذهب لتمويل نشاط التنظيمات الإرهابية وشراء المرتزقة الأجانب كعادة المعارضة.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية بتحمل مسؤولياته بإدانة ورفض هذه الأعمال الإرهابية واعتبار المسئولين عنها شخصيات تقوم بتمويل نشاطات إرهابية وهي مسؤولية قانونية بدعم وتمويل هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية، داعية قوات الجيش الليبي لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لحماية الجنوب الليبي وكافة التراب الليبي وذلك بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه دعم الإرهاب والتطرف فى البلاد.

يذكر أن عصابات المرتزقة قد سيطرت على مناطق في مدينة مرزق وهجرت أهالي المدينة من بعض الأحياء.