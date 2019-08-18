"الدفاع اليابانية": اختيار "إف 35 بى" ضمن خطتنا لشراء طائرة بمواصفات الإقلاع القصير

وكالات الأنباء

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية رسميا، اختيار الطائرة الأمريكية المقاتلة "إف 35 بى" الشبح المتطورة، كجزء من خطتها لشراء طائرة بمواصفات الإقلاع القصير والهبوط العمودى.

وحسب موقع روسيا اليوم، تخطط الوزارة التى اتخذت قرارها هذا الجمعة، لتجديد حاملات الطائرات المروحية من طراز "إزومو" التابعة لقوات الدفاع الذاتى البحرية لتستوعب الطائرات "إف 35 بي".

وقال الموقع إن خطة المشتريات تأتى ردا على تعزيز الصين قوتها العسكرية وتم إدراج هذه الخطة ضمن الإرشادات الجديدة لسياسة الدفاع الحكومية وبرنامج الدفاع على المدى المتوسط وقد تم صياغتها فى أواخر العام الماضى.

وبدأت عملية الاختيار فى شهر مارس وكانت الطائرة "إف 35 بي" النموذج الوحيد المقترح فى هذه العملية حسبما ذكرته الوزارة.

يشار إلى أن طائرة "إف 35 أيه" التى لا تمتلك قدرات الإقلاع العمودى قد تحطمت خلال تدريب قتالى فى أبريل الماضى على بعد حوالى 135 كيلومترا شرق قاعدة ميساوا الجوية فى مقاطعة أومورى.

وقالت الدفاع اليابانية إن عدم قيام الطيار بضبط وضع الطائرة ومسارها كان سبب تحطمها.