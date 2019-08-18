التعليم العالى: الضبطية القضائية تغلق 176 كيانًا تعليميًا وهميًا حتى الآن

كتب وائل ربيعى

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن عدد الكيانات الوهمية التى أغلقتها لجنة الضبطية القضائية بالوزارة منذ تشكيلها منذ ما يقرب 3 سنوات، بلغ 176 كيانًا وهميًا حتى الآن، مشيرًا إلى إحالة بعض هذه الكيانات للنيابة العامة، والبعض الآخر جرى إصدار قرار إدارى بغلقها.



وأضاف عطا لـ"اليوم السابع"، أن أفراد لجنة الضبطية القضائية منتشرون بمكتب التنسيق؛ لمواجهة سماسرة التنسيق والمروجين للكيانات التعليمية غير المعتمدة والمرخصة، قائلاً: "نحذر الطلبة وخاصة طلاب المرحلة الثالثة وطلاب الدبلومات الفنية لأن أى شخص سيتم القبض عليه يروج لهذه الأماكن الوهمية سيتم تسليمه للشرطة التى تقوم بعمل بطولى فى مواجهة السماسرة والمروجون لهذه الكيانات الوهمية بالتعاون مع أفراد الضبطية القضائية".



وأشار إلى أن كل الجامعات والمعاهد المعتمدة موجودة على موقع وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، قائلاً: "اللى مش موجود على موقع الوزارة والمجلس يعتبر كيانًا وهميًا".