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الاتحاد الأوروبى: يجب على الأطراف السودانية التتكاتف وتنفذ الاتفاقية كما هى

الأحد، 18 أغسطس 2019 04:08 م
الاتحاد الأوروبى: يجب على الأطراف السودانية التتكاتف وتنفذ الاتفاقية كما هى مقر الإتحاد الاوروبى
محمد عبد المجيد

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أعرب الاتحاد الأوروبى، إنه على جميع الأطراف السودانية، أن تتكاتف و تنفذ بحسن نية الاتفاقية كما هى. 
 
وكانت قوى الحرية والتغيير بالسودان، قد أعلنت فى وقت سابق من، اليوم الأحد، عن  ترشيح الأكاديمية عائشة موسى، والصحفى محمد الفكى، والأكاديمى صديق تاور، والقانونى طه عثمان، والدكتور حسن إدريس للمجلس السيادى.
و كان تحالف المعارضة السودانية الرئيسى، ينوى فى وقت سابق ترشيح الخبير الاقتصادى عبد الله حمدوك لرئاسة الوزراء.
 
وسيعين المجلس السيادى السودانى، الذى سيؤدى اليمين يوم الاثنين، رئيسا للوزراء بناء على ترشيح تحالف قوى الحرية والتغيير، وفقا لإعلان دستورى، تم الاتفاق عليه هذا الشهر.
 
وذكرت المصادر، أن التحالف رشح أيضا محمد الحافظ محمود  لمنصب النائب العام، وعبد القادر محمد أحمد لمنصب رئيس القضاء.
 

الاتحاد الاوروبى

اتفاقيه السودان

السودان

قوى الحريه و التغيير

المعراضه السودانيه

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