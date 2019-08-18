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الأوقاف: عائدات صكوك الأضاحى تجاوزت الـ90 مليون جنيه حتى الآن

الأحد، 18 أغسطس 2019 04:32 م
الأوقاف: عائدات صكوك الأضاحى تجاوزت الـ90 مليون جنيه حتى الآن صك الأضحية
كتب إسماعيل رفعت

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قالت وزارة الأوقاف، إن عائدات صكوك أضاحى الوزارة حققت أكثر من 90 مليون جنيه حتى تاريخه، جدير بالذكر أن الأوقاف تعاقدت مع وزارة التموين على 6 آلاف رأس أضحية من البقر، بواقع ألف طن لتغطية مليون أسرة، بتكلفة 95 مليون جنيه، ومازالت الوزارة فى انتظار التسميع النهائى للمبالغ المجمعة بالحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي.

 

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى، والشيخ صبرى ياسين رئيس قطاع المديريات مع وفد من الوزارة الأوقاف، تابعوا سير العمل بمجزر البساتين الآلى، حيث تتم عمليات التشفية والتعبئة والتبريد والتجميد، وانطلاق سيارات التوزيع، حيث أكدوا على أن العمل يجرى على قدم وساق وفى صورة مشرفة، جدير بالذكر أن جميع الأضاحى تم الانتهاء من ذبحها فى الوقت الشرعى للذبح.


وزارة الاوقاف

صكوك الاضاحى

لحوم الاضاحى

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