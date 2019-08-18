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الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة بالعاصمة والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأحد، 18 أغسطس 2019 11:12 ص
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة بالعاصمة والعظمى بالقاهرة 34 درجة طقس معتدل
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 25 ، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.
 

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