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استطلاع عن انتخابات رئاسة تونس..الزبيدى الأول ومرشح الإخوان بالمركز الخامس

الأحد، 18 أغسطس 2019 12:10 ص
استطلاع عن انتخابات رئاسة تونس..الزبيدى الأول ومرشح الإخوان بالمركز الخامس عبد الكريم الزبيدى
كتب أحمد عرفة

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أظهر استطلاع رأى لشركة استطلاعات سويسرية، حلول المرشح التابع لحركة النهضة الإخوانية عبد الفتاح مورو فى المركز الخامس فى الانتخابات الرئاسية التونسية، بينما حل المرشح عبد الكريم الزبيدى فى المركز الأول.

 

الاستطلاع أظهر حلول عبد الكريم الزبيدى فى المركز الأول وحل نبيل قروى ثانيا وعبير موسى ثالثا، بينما جاء فى المركز الرابع يوسف الشاهد رئيس وزراء تونس، والمرشح فى انتخابات الرئاسة التونسية، وحل فى المركز الخامس عبد الفتاح مورو.

 

من جانبه قال منذر قفراش، عضو الحملة الوطنية فى تونس: شركة سبر آراء سويسرية تضع الدكتور عبدالكريم الزبيدي الأول فى استطلاع رأى للانتخابات الرئاسية.. شكرا على دعمكم الكبير ولنواصل العمل ليكون مرشحنا الزبيدى رئيسا لتونس.

 

 


عبد الفتاح مورو

عبد الكريم الزبيدى

تونس

النهضه

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اليوم السابع بلس

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الانتخابات الرئاسية التونسية

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