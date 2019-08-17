CNN: واشنطن تمضى قدما فى خطتها لتخفيض المساعدات الأجنبية خلال أيام

كتبت: إنجى مجدى

ذكرت شبكة "سى.إن.إن" نقلا عن مصدر رفيع فى البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، من المتوقع تمضى فى خطة تنطوى على إلغاء مليارات الدولارات من المساعدات الأجنبية بحلول نهاية، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب الشبكة الأمريكية، السبت، فإن هناك صراع بين البيت الأبيض والكونجرس حول تلك الخطوة المثيرة للجدل والنادرة التى تعرف باسم "الألغاء". وتحدث مشرعون من الحزبين الجمهوريين والديمقراطى والمدافعين عن السياسة الخارجية، علنا ضد هذه الخطوة التى تنطوى على إلغاء الأموال الموجهه إلى وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، محذرين من تأثيرها على أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

ووراء الكواليس، قام مراقبون من الكونجرس من كلا الحزبين ومسؤولي وزارة الخارجية بالضغط على البيت الأبيض للتراجع عن التخفيضات المقررة، والتى قد تصل إلى 4 مليارات دولار. بينما سعت إدارة ترامب إلى تقليل ما تعتقد أنه إهدار للإنفاق وجعل المساعدات الخارجية أكثر مشروطية بدعم السياسات الأمريكية.

وتشير شبكة سى.إن.إن، إلى أن مسؤولى البيت الأبيض يعتقجون أن لديهم سلطة إلغاء الأموال دون موافقة الكونجرس.

وقال المسؤول، إن الإلغاء يشمل أموالاً مخصصة للأمم المتحدة- بما فى ذلك بعض أموال حفظ السلام، و تمويلاً لدول المثلث الشمالى، هندوراس وجواتيمالا والسلفادور، وبرامج ثقافية. موضحًا أن الألغاء لن يعنى وصول المساعدات إلى الصفر وإنما تخفضيها.