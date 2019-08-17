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مفاجاة ..نتنياهو يرشح رئيس جهاز الموساد لتولى الحكومة الجديدة

السبت، 17 أغسطس 2019 05:56 م
مفاجاة ..نتنياهو يرشح رئيس جهاز الموساد لتولى الحكومة الجديدة رئيس جهاز الموساد
كتب- هاشم الفخرانى

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ذكر موقع "واللا" الإسرائيلى المقرب من دوائر صنع القرار فى إسرائيل أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بدأ يحدد عدد من الشخصيات التى قد تخلفه فى رئاسة الوزراء فى حال فشل فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة .

 

وأضاف الموقع أن "نتنياهو" أكد لمقربين منه فى جلسات مغلقة أن رئيس جهاز الموساد يوسى كوهين هو الأنسب لقيادة إسرائيل خلفاً له، يليه سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة رون درمر.

 

وأوضح الموقع العبري أن عددا من كبار الساسة الإسرائيليين أعربوا عن تفاجئهم فى الآونة الأخيرة لسماع نتنياهو يذكر أسماء الرجلين، وهما أمناء سره، باعتبارهما ورثة محتملين لقيادة إسرائيل، دون أن يذكر أي من قادة حزبه الليكود، الذي يترأسه.

 

وعدد الموقع مميزات رئيس جهاز الموساد بما فى ذلك كونه من أكثر الشخصيات قربا من نتنياهو وزوجته سارة.

 

فى حال تولى كوهين سيكون رئيس الموساد الأول فى تاريخ إسرائيل الذى يشغل منصب رئيس وزراء اسرائيل.

 

تجدر الإشارة إلى أنه ستجرى فى إسرائيل الشهر المقبل الانتخابات البرلمانية فى 17 سبتمبر ن وبعدها سيتم تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.


رئيس جهاز الموساد

الموساد

نتنياهو

يوسى كوهين

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