مصرع 3 متهمين فى تبادل إطلاق نار مع الأمن فى منطقة السحر والجمال

كتب محمود عبد الراضى

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة لا ستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة ( السحر والجمال )، مكانًا لترويج المواد المخدرة.

وأسفرت عمليات تتبع العناصر الإجرامية الهاربة من بؤرة ( السحر والجمال ) الحدودية لمدينة العاشر من رمضان، عن تحديد أماكن تمركز بعض العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة الكيلو 18 بالطريق الواصل بين طريقى (السويس والإسماعيلية) الصحراوى، دائرة مركز شرطة فايد بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية.

عقب تقنين الإجراءات قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الجهات المعنية، وقطاع الأمن المركزى، بتوجيه حملة أمنية لمداهمة تلك البؤرة، حيث بادرت العناصر الإجرامية بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، والتى بادلتها إطلاق النيران وتمكنت من التعامل والسيطرة، وأسفر ذلك عن (مصرع ثلاث عناصر إجرامية "تم تحديد هوية أحدهم وتبين أنه هارب من السجون خلال يناير 2011 أثناء تنفيذه عقوبة بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات فى قضية مخدرات"، وإصابة إحدى السيدات سن28 - مُقيمة بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس)، بطلق نارى وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج تحت الحراسة اللازمة.

وتم ضبط "10 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت ( 2,5 كيلو جرام)، 3 بنادق آلية، 20 خزينة لبنادق آلية وكميات كبيرة من الطلقات، نظارة ميدان "رؤية ليلية"، 4 دراجات نارية، 7 ميزان حساس، 12 هاتف محمول، مبالغ مالية".