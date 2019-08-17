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لوموند: أغلبية الفرنسيين يشيدون بعمل الحكومة بعد انخفاض معدل البطالة

السبت، 17 أغسطس 2019 12:14 م
لوموند: أغلبية الفرنسيين يشيدون بعمل الحكومة بعد انخفاض معدل البطالة ماكرون
كتب: أحمد علوى

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تشيد الأغلبية فى فرنسا، بالعمل الحازم والمتسق للحكومة الفرنسية، المسئول عن انخفاض البطالة فى البلاد بشكل ملحوظ الفترة الاخيرة، وخاصة أن التقارير والدراسات أكدت أن هذا التراجع هو أدنى مستوى تم تحقيقه منذ 10 سنوات.

وأشاد الفرنسيون بمجهود ماكرون الذى يسير فى طريق تحقيق وعوده الانتخابية التى كان قد قطعها على نفسه خلال حملته الانتخابية، هذا على الرغم من استمرار وجود دعوات هشة للاحتجاج على سياسة ماكرون الاصلاحية.

ووفقا لصحيفة لوموند الفرنسية، يستمر انخفاض معدلات البطالة، للمرة الثالثة على التوالى، إذ انخفض عدد الباحثين عن عمل من ربع إلى آخر، فى جميع أنحاء فرنسا (باستثناء جزيرة مايوت).

وفقًا للأرقام الصادرة من قبل المعهد الوطنى للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) ، فإن التراجع هو 0.2 نقطة عن بداية العام .

فى فرنسا الكبرى ، هذا يعنى أن عدد الأشخاص الذين يبحثون عن عمل ، وفقًا للتعريف الذى اعتمده مكتب العمل الدولى (ILO) ، قد انخفض بمقدار 66 الف فى الربع.

ويتعلق التحسن بجميع الفئات العمرية، ولكن بشكل خاص الشباب، ويلاحظ INSEE، انخفاض معدل البطالة لديهم بمقدار 0.6 نقطة فى الربع وبنسبة 1.5 نقطة فى عام واحد، اما بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و49 عامًا.

 

 


طلب العمل فى فرنسا

فرنسا

البطالة فى فرنسا

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