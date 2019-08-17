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فيديو.. الرئيس السيسى: "أنا ضد الفوضى والإهمال.. ومش هسيب لابنى جنيه"

السبت، 17 أغسطس 2019 02:40 م
فيديو.. الرئيس السيسى: "أنا ضد الفوضى والإهمال.. ومش هسيب لابنى جنيه" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "ياريت الناس تفتكر إنى مش ضد حد .. لا والله.. أنا ضد الفوضى والإهمال واللا دولة، وكل الناس فى مصر أهلى وإخواتى، إنما الناس بتعمل اللى هى عايزاه وهذا لا يليق بمصر، ومش هنسيب حد ياخد حاجة مش بتاعته".

وتابع الرئيس السيسى، خلال حضوره افتتاح مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية: "أمال إحنا قاعدين نعمل إيه، وأرجو موضوع كنج مريوط ده يخلص، أنا شوفت فى الطيارة وأنا جاي مزارع سمكية، ودى مزارع حد يقولى حجم المزارع قد إيه والعائد منها قد أيه، وبقول على كل المزارع السمكية.. لما كامل الوزير قال نوسع محور 26 يوليو قولتله فى محور تانى اسمه أم زغاوى، قولته نعمل المحور ده ونعمل محور تاني ينهى التعدى على بحيرة كنج مريوط، ومعناه أن موضوع تقنين أراضى اللى اتاخدت من كنج مريوط يخلص".

وأكمل الرئيس السيسى: "مش هنعمل مزارع سمك فى البحيرات، ولازم المياه تكون نظيفة، هرجع بحيرات مصر تانى زى ما كانت، والناس اللى موجودة هناك قولت يتعرض عليا الموضوع، ولا يقنن الوضع إلا بعد العرض عليا، ثم يتعمل المحور، ويقطع الحد الخلفى للتعدى الموجود على البحيرة"، وتابع: "والله العظيم أنا مش هاسيب لابنى جنيه ولا لنفسى، وده معناه إنى عارف كويس قوى إن اللى بياخد حاجة من الاستيلاء وغيره حرام، ولابد من إيقاف الهدر، وعدم الانضباط".

 

 


السيسى

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كلمة الرئيس السيسى

فيديو الرئيس السيسى

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