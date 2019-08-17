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فيديو.. إصابة 32 فى حادث اصطدام حافلة بمدينة بيرم الروسية

السبت، 17 أغسطس 2019 10:17 م
فيديو.. إصابة 32 فى حادث اصطدام حافلة بمدينة بيرم الروسية حادث الحافلة فى روسيا
كتب محمد تهامى زكى

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أصيب 32 شخصا بجروح مختلفة، من ضمنهم أطفال، نتيجة اصطدام حافلة لنقل الركاب، بحائط أحد المبانى فى مدينة بيرم الروسية.

ووفقا لـRT، قال مكسيم ريشيتنيكو، محافظ إقليم بيرم فى روسيا، إنه تم نقل المصابين، ومن بينهم 8 أطفال، إلى المستشفيات المحلية.

وتشير المعطيات الأولية بأن سبب الحادث، يكمن فى الوضع الفنى المتردى للحافلة، وكذلك عدم تمكن السائق من السيطرة عليها.

 

 


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