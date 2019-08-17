فيديو.. إصابة 32 فى حادث اصطدام حافلة بمدينة بيرم الروسية

أصيب 32 شخصا بجروح مختلفة، من ضمنهم أطفال، نتيجة اصطدام حافلة لنقل الركاب، بحائط أحد المبانى فى مدينة بيرم الروسية.
ووفقا لـRT، قال مكسيم ريشيتنيكو، محافظ إقليم بيرم فى روسيا، إنه تم نقل المصابين، ومن بينهم 8 أطفال، إلى المستشفيات المحلية.
وتشير المعطيات الأولية بأن سبب الحادث، يكمن فى الوضع الفنى المتردى للحافلة، وكذلك عدم تمكن السائق من السيطرة عليها.
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло до 32 человекhttps://t.co/edQE6m8Q4T pic.twitter.com/sy2lLVdZgl— РИА Новости (@rianru) August 17, 2019
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