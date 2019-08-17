عشان صحتك انتى والبيبى.. أعشاب مهمة فى فترة النفاس

كتبت نهير عبد النبى

تعتبر فترة ما بعد الولادة، والتى تسمى بـ"النفاس"، من أهم الفترات فى حياة المرأة ولابد من الرعاية الصحية والاهتمام بتناول الأطعمة الصحية والسوائل الدافئة، التى تساعد على تعزيز الحالة الصحية للمرأة وللطفل أيضا.

وحسب ما ذكره موقع growingupherbal فإن هناك بعض الأعشاب والسوائل الدافئة التى ينصح بتناولها بعد الولادة، وهى:

الحلبة

تعتبر الحلبة من السوائل الدافئة الشهيرة والتى ينصح السيدات بتناولها دائما سوائل بعد النفاس أو أثناء الدورة الشهرية، حيث إنها تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وتنظيف الرحم وطرد السموم من الجسم.



النفاس

الكركم بالحليب

يحتوى الكركم على نسبة كبيرة من الفيتامينات والخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجسم ويجدد النشاط والحيوية، فينصح بتناوله يوميا بعد الولادة.

الينسون

يعتبر الينسون من أشهر السوائل الدافئة التى تحتوى على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تنظيف الرحم وطرد الجراثيم والسموم من الجسم، كما أنه يساعد على تعزيز الرضاعة الطبيعية ونمو الطفل.