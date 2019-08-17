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شروط يجب توافرها فى الطعام لصحة أفضل وحياة سعيدة.. استشارى الطاقة الحيوية أحمد شعبان يوضح

السبت، 17 أغسطس 2019 02:20 م
شروط يجب توافرها فى الطعام لصحة أفضل وحياة سعيدة.. استشارى الطاقة الحيوية أحمد شعبان يوضح جراند ماستر أحمد شعبان استشاري العلاج بالطاقة الحيوية
تقرير خاص

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نعلم جميعاً أننا يجب أن نتناول الطعام الصحى وأن نبتعد عن الطعام الذى يحتوى على دهون ونقلل من الأطعمة صعبة الهضم، لكن هناك العديد من الشروط الأخرى التى يجب أن تتوافر فى الطعام والتى إذا حققناها سننعم بصحة أفضل وحياة سعيدة.

جراند ماستر أحمد شعبان استشارى العلاج بالطاقة الحيوية والريكى والحاسة السادسة يوضح فى التقرير التالى الشروط التى يجب أن تتوافر فى الطعام من أجل الحصول على صحة أفضل وحياة سعيدة.
 

الطعام الطازج ومميزاته:

وأوضح جراند ماستر أحمد شعبان فى حديثه لـ"اليوم السابع" أن الطعام الذى نحصل من خلاله على صحة أفضل ليس الطعام الخالى من الدهون غير الصحية فقط، لكن يجب علينا أن نتناول الطعام الطازج سواء كان خضروات أو فاكهة أو أى نوع آخر من الطعام، لأنه بالإضافة إلى أنها تمد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، إلا أننا يمكننا أن نستفيد من طاقتها، فكلما كان الطعام به طاقة إيجابية كبيرة كلما استطعنا أن نستفيد من العناصر الموجودة بداخله والفيتامينات، كما أنه يمد الجسم بالطاقة الإيجابية.
 
شروط-يجب-توافرها-في-الطعام-الذي-نتناوله
4 شروط يجب توافرها في الطعام الذي نتناوله

سلبيات الطعام المخزن:

وأشار إلى أن الطعام إذا كانت طاقته ضعيفة كلما أرهقت الجسم في هضمها من أجل الاستفادة من الفيتامينات والمعادن والأملاح والكربوهيدرات والبروتين الموجودة فى هذا الطعام، ومن المفترض ألا نرهق الجسم واستخدام طاقته فى هضم الأكل حتى لا نشعر بالخمول بعد الأكل.
 
أسباب-اختيار-الطعام-الطازج
أسباب-اختيار-الطعام-الطازج
 
وأعلن أن هناك أنواع من الأطعمة تأخذ وقت طويل للغاية في الهضم مثل اللحوم والبقوليات، فترهق الجسم كثيرا حتى يستطيع أن يهضمها، لكن إذا كان الطعام طازج وسهل الهضم سيستفيد الجسم منه كثيرا ولا يبذل مجهود فى هضمه ويكون خفيف على المعدة.
 
وأوصى جراند ماستر أحمد شعبان بضرورة اختيار الأكل الطازج وتناول الفاكهة والخضروات، وإذا أردت أن تخزن طعام فعليك تخزين كميات بسيطة منه وأن تستخدمها أول بأول، فلا تخزن كميات كبيرة من الطعام حتى لا يفقد الأكل طاقته أو حتى لا يكتسب طاقات سلبية.
 
ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال العلاج بالطاقة الحيوية والريكي يمكنك الاطلاع على صفحة الجراند ماسترأحمد شعبان عبر "فيسبوك":
 
 
والموقع الإلكتروني لمركز "كارما" للجراند ماسترأحمد شعبان :
 
 
والانستجرام:
 
عنوان مركز كارما:
 3عمارات سيتي ستارالدورالسادس / مدينة 6 أكتوبرالحي 11 

للتواصل احمد شعبان

للتواصل احمد شعبان
 
للتواصل مع الفريق الصحفي المسئول عن إعدادالمحتوى الطبي بخدمة دكتوراليوم السابع يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01009253153

البريدالإلكتروني :medical@dworldf.com

 


أحمد شعبان

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الفاكهه

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