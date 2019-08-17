شروط يجب توافرها فى الطعام لصحة أفضل وحياة سعيدة.. استشارى الطاقة الحيوية أحمد شعبان يوضح

نعلم جميعاً أننا يجب أن نتناول الطعام الصحى وأن نبتعد عن الطعام الذى يحتوى على دهون ونقلل من الأطعمة صعبة الهضم، لكن هناك العديد من الشروط الأخرى التى يجب أن تتوافر فى الطعام والتى إذا حققناها سننعم بصحة أفضل وحياة سعيدة.
الطعام الطازج ومميزاته:وأوضح جراند ماستر أحمد شعبان فى حديثه لـ"اليوم السابع" أن الطعام الذى نحصل من خلاله على صحة أفضل ليس الطعام الخالى من الدهون غير الصحية فقط، لكن يجب علينا أن نتناول الطعام الطازج سواء كان خضروات أو فاكهة أو أى نوع آخر من الطعام، لأنه بالإضافة إلى أنها تمد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، إلا أننا يمكننا أن نستفيد من طاقتها، فكلما كان الطعام به طاقة إيجابية كبيرة كلما استطعنا أن نستفيد من العناصر الموجودة بداخله والفيتامينات، كما أنه يمد الجسم بالطاقة الإيجابية.
4 شروط يجب توافرها في الطعام الذي نتناوله
سلبيات الطعام المخزن:وأشار إلى أن الطعام إذا كانت طاقته ضعيفة كلما أرهقت الجسم في هضمها من أجل الاستفادة من الفيتامينات والمعادن والأملاح والكربوهيدرات والبروتين الموجودة فى هذا الطعام، ومن المفترض ألا نرهق الجسم واستخدام طاقته فى هضم الأكل حتى لا نشعر بالخمول بعد الأكل.
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