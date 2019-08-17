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شرطة نيويورك تضبط مشتبها به تسبب فى حالة من الذعر بمحطة مترو الأنفاق

السبت، 17 أغسطس 2019 09:10 م
شرطة نيويورك تضبط مشتبها به تسبب فى حالة من الذعر بمحطة مترو الأنفاق الشرطة أثناء فحص الطرود المشبوهة
نيويورك (رويترز)

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قالت سلطات مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم السبت، إن الشرطة احتجزت رجلا تتهمه بترك آنيتى طهى تشبهان أوانى الطهى بالضغط فى محطة لقطارات مترو الأنفاق، مما تسبب فى حالة من الفوضى بين الركاب خلال ساعة الذروة، أمس الجمعة.

وقال ديرموت شيا، مسؤول الشرطة، عبر تويتر، إن الشرطة حددت موقع المشتبه به الذى صورته كاميرا وهو يترك الآنيتين داخل محطة فالتونن ستريت فى مانهاتن وإن التحقيق جار.

وأدت هذه الواقعة وما أعقبها من رد واسع النطاق من قبل السلطات إلى توقف حركة المرور وقطارات الإنفاق، وأعادت إلى الأذهان تفجيرات استخدمت فيها أجهزة مشابهة فى نيويورك عام 2016 وبوسطن عام 2013.

 

 


امريكا

نيويورك

محطة مترو نيويورك

مانهاتن

مترو الانفاق

مترو مانهاتن

الولايات المتحدة

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