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تعيين حازم خميس مستشارا لوزير الصحة لشئون التعليم والتدريب

السبت، 17 أغسطس 2019 07:29 م
تعيين حازم خميس مستشارا لوزير الصحة لشئون التعليم والتدريب الدكتور حازم خميس مستشار وزير الصحة لشئون التعليم والتدريب
كتب وليد عبد السلام

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أصدرت وزارة الصحة والسكان قرارا رقم 503 لسنة 2019 بتعيين الدكتور حازم خميس أستاذ القلب مستشارا لوزير الصحة والسكان لشئون التعليم والتدريب الطبى وذلك لمدة عام.

 

يذكر أن الدكتور حازم خميس من أطباء القلب الأكفاء وله إسهامات كبيرة فى مجال التعليم والتدريب الطبى المستمر.

 

وتسعى وزارة الصحة إلى تعزيز النواحى التعليمية والتدريبية لجميع أعضاء الفريق الطبى وفى كافة التخصصات لرفع كفاءة العنصر البشرى لضمان تقديم خدمة طبية عالية الجودة للمريض المصرى.

 

ويشار إلى أن الدولة تتجة نحو اتاحة فرص التعليم والتدريب المستمر للمهن الطبية بإعتبارها عمود المنظومة الصحية خاصة مع تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد.


الصحة

التعليم

التدريب

التأمين الصحى

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