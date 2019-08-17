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تعرف على فوائد ركوب الدراجات على صحتك

السبت، 17 أغسطس 2019 12:30 م
تعرف على فوائد ركوب الدراجات على صحتك دراجة لكل طالب
كتبت هند عادل

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"دراجة لكل طالب" مشروع قومى سينطلق بالجامعات فى ضوء الاهتمام الذى توليه الدولة بممارسة الرياضة والاهتمام بالصحة العامة للمواطن المصرى.

المشروع يسمح بتوفير دراجات فى الجامعات المصرية تكفى احتياجات قطاع كبير من الطلاب، والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، بحيث تكون الدراجة وسيلة الانتقال داخل وخارج الجامعة، ويهدف هذا المشروع إلى الحد من التلوث، ورفع مستوى اللياقة البدنية للطلاب والعاملين بالجامعة.

ولذلك يقدم "اليوم السابع" فوائد صحية هامة لركوب الدراجات وأهما الحفاظ على الصحه وبناء العضلات.

ووفقا لتقرير لموقع "health Harvard" فلركوب الدراجات فوائد صحية أهمها

تساعد فى ليونة وصحة المفاصل، فعندما تجلس على دراجة، تضع وزنك على عظام الحوض على عكس المشى تضع وزنك على ساقيك ما يزيد من الشعور بآلام المفاصل والساقين .

كما أن رياضة ركوب الدراجات تعتبر من تمارين الكارديو التى لها فوائد صحية مهمة للقلب والدماغ والأوعية الدموية، حيث تؤدى التمارين الرياضية أيضًا إلى إطلاق الاندورفين، وهى مواد كيميائية جيدة تجعلك تشعر بالسعادة والاسترخاء.

ركوب الدراجات يبنى العضلات حيث تستخدم عضلات الألوية فى الأرداف، وعضلات الفخذين، وعضلات المعدة وأيضا استخدام أوتار الركبة فى الجزء الخلفى من الفخذين والعضلات المثنية فى الجزء الأمامى من الوركين.

ركوب الدراجات يساعد على عمل العديد من العضلات، حيث يمكنك استخدام عضلات البطن لتحقيق التوازن، كما تستخدم عضلات ذراعك وكتفك.

وأكدت الأبحاث أن أنشطة المقاومة مثل دفع الدواسات تشد العضلات والعظام ما يزيد من كثافة العظام.


دراجه لكل طالب

فوائد ركوب الدراجه

فوائد ركوب الدراجه الصحيه

فوائد الدراجه للصحه

اليوم السابع بلس

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