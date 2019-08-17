باكستان: اجتماع مجلس الأمن بشأن كشمير "مكسب دبلوماسى" لإسلام أباد

إسلام آباد /أ ش أ/

قال وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشي، اليوم السبت، إنه يعتبر اجتماع مجلس الأمن الدولى بشأن كشمير "مكسبا دبلوماسيا" لباكستان.

وقال قريشى -وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- إن اجتماع مجلس الأمن لمناقشة الوضع الراهن فى كشمير يعد تطورا هائلا فى القضية المستمرة منذ العقود الخمسة الماضية، موضحا أن اجتماع مجلس الأمن الدولى يلغى مزاعم الهند بأن جامو وكشمير هى شأن داخلى هندي.

وأشار إلى أن باكستان ستتخذ كافة الخطوات لإبلاغ المجتمع الدولى عن الخطوات غير المسؤولة وغير القانونية التى اتخذتها حكومة رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي.

وأكد قريشى التزام باكستان بتعزيز الجهود لإثارة قضية كشمير فى جميع المحافل الدولية، مضيفا أن الهند تحاول صرف انتباه العالم عن انتهاكات حقوق الإنسان التى ترتكبها قواتها هناك وأن باكستان قادرة على ردع الأفعال الهندية على الحدود الباكستانية.

واجتمع مجلس الأمن الدولى بطلب من باكستان والصين فى جلسة مغلقة، بعد أن ألغت نيودلهى الحكم الذاتى فى القسم الذى تسيطر عليه من إقليم كشمير فى 5 أغسطس الجاري.