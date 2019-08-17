القبض على ربة منزل وعاطل بحوزتهما مواد مخدرة فى الغربية

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة السنطة بمحافظة الغربية، القبض على ربة منزل وعاطل وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بتمكن الرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث مركز شرطة السنطة من ضبط " غادة.م.ج " 40 سنة ربة منزل ومقيمه بميت يزيد وبحوزتها قطعة حشيش، "أحمد.م ال" 24 سنة عاطل ومقيم ببركة السبع وبحوزته 15 شريط مخدر، مبلغ مالى، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابة للتحقيق.