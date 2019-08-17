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بعد منع الهان عمر دخول إسرائيل..

أعضاء بالحزب الديمقراطى فى الكونجرس يدرسون التصعيد ضد سفير إسرائيل بسبب إلهان عمر

السبت، 17 أغسطس 2019 06:56 م
أعضاء بالحزب الديمقراطى فى الكونجرس يدرسون التصعيد ضد سفير إسرائيل بسبب إلهان عمر إلهان عمر
كتب- هاشم الفخرانى

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ذكرت هيئة البث والإذاعة فى إسرائيل أن أعضاء بالكونجرس الأمريكى من الحزب الديمقراطى يدرسون اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد سفير إسرائيل فى واشنطن رون درمر، وكذلك سفير واشنطن لدى تل أبيب ديفيد فريدمان، بعد قرار تل أبيب منع النائبة بالكونجرس إلهان عمر من دخول إسرائيل، وكذلك المضايقات التى تعرضت لها رشيدة طلب.

 

وأضافت الهيئة أن أول الخطوات التصعيدية هو نشر مرسوم سحب الثقة من السفير الإسرائيلى، بعدما أوهمهم بأن إسرائيل ترحب بأى عضو بالكونجرس يزور إسرائيل، كما سيتم توجيه طلب رسمى للخارجية الأمريكية بالنظر فى تصريحات سفير واشنطن فى إسرائيل الذى أثنى على قرار إسرائيل بمنع دخول إلهان عمر إلى القدس المحتلة.

 

وأعلنت إسرائيل قبل يومين منع النائبتين فى الكونجرس الأمريكى رشيدة طليب وإلهان عمر من دخول إسرائيل بموجب قانون أقر عام 2017، يمنع النشطاء الأجانب الداعين لمقاطعة إسرائيل من دخول البلاد، غير أن وسائل إعلام أمريكية أشارت إلى أن الرئيس الولايات الأمريكى دونالد ترامب طلب من إسرائيل منعهما من دخول البلاد.

 

وفى أعقاب القرار الإسرائيلى، نشر مراسل CNN صورة من خطاب بعثته طليب إلى وزير داخلية إسرائيل، أرييه درعى، قالت فيه "أود أن أتقدم بطلب لدخول إسرائيل من أجل زيارة أقاربى، وتحديدا جدتى، التى هى فى التسعينيات من عمرها وتعيش فى بيت عور الفوقا. هذه ربما تكون آخر فرصة لى لرؤيتها. سوف أحترم أى قيود ولن أؤيد أى حملات مقاطعة ضد إسرائيل خلال زيارتى".

 

 


اسرائيل

تل ابيب

الهان عمر

رشيدة طليب

الكونجرس

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