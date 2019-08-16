سوبر كورة
Ads
السبت، 17 أغسطس 2019 07:02 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

دراسة تكشف كيف يمنع الاستيقاظ المبكر من الإصابة بسرطان الثدى

الجمعة، 16 أغسطس 2019 10:00 م
دراسة تكشف كيف يمنع الاستيقاظ المبكر من الإصابة بسرطان الثدى سرطان الثدى-صورة ارشيفية
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
يعد سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء، حيث تشمل أعراضه تورمًا أو سماكة للثدي، وتغيرات في جلد الثدي حول الحلمتين.
 
تلعب عوامل مثل الوراثة، وعوامل نمط الحياة الأخرى، مثل تناول الكحول، أو قلة النوم أو زيادته، من زيادة  احتمال حدوث السرطان لدى النساء. 
 
ينشأ سرطان الثدي وفقا لتقرير موقع منظمة السرطان الأمريكية "cancer" في أنسجة الثدي عندما تتكاثر الخلايا غير الطبيعية في أعداد، وتهاجم الأنسجة الصحية القريبة.
سرطان الثدى
سرطان الثدى
 
 إن لم يعالجوهذا النوع من السرطان في الوقت المحدد ، يمكن أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.
 
سابقا ، صنفت الوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية العمل المناوب الذي يشتمل على اضطراب "ساعة الجسم الداخلية" باعتباره مسبباً للسرطان على الأرجح، حيث ركزت معظم الأبحاث حول خطر الإصابة بسرطان الثدي على الآثار الضارة للعمل في الليل والتعرض للضوء في الليل ، وتقليل التأثيرات الضارة المحتملة لسمات مثل النمط الزمني (تفضيل الصباح أو المساء)، ومدة النوم، والأرق.
 
وجدت دراسة نشرت في مجلة BMJ ، المجلة الطبية العامة الرائدة في المملكة المتحدة ، أن سمات النوم و الاستيقاظ مبكرًا يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على تطور سرطان الثدي. 
 
كما أظهرت أن النوم لأكثر من 7-8 ساعات في الليل قد يؤدي أيضًا إلى ظهور سرطان الثدي، تبحث هذه الدراسة الجديدة التي أجراها الفريق الدولي بقيادة باحثين من جامعة بريستول في المملكة المتحدة الآثار المحتملة لعادات النوم على خطر الإصابة بسرطان الثدي.
 
جاءت النتائج مفاجئة حيث أن أولئك الذين يستيقظون مبكرًا لديهم خطر أقل للإصابة بسرطان الثدي من الأشخاص الذين يستيقظون متأخرين، وشوهدت أدلة قليلة جدا على مدة النوم وأعراض الأرق. 
 
يقدم هذا البحث دليلًا قويًا على التأثير المباشر لنمط النوم على خطر الإصابة بسرطان الثدي ويوضح كيف يمكن لعادات النوم أن تحدث فرقًا كبيرًا في التحقق من صحة الشخص.
 
 

سرطان الثدى

الاستيقاظ مبكرا

عادات النوم

الارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على محور كلابشة الجديد بأسوان وموعد انتهاء تنفيذه × 8 معلومات

تعرف على محور كلابشة الجديد بأسوان وموعد انتهاء تنفيذه × 8 معلومات

مجزر آلى فى دمياط بمواصفات عالمية على مساحة 15 فدانا بتكلفة 50 مليون جنيه

مجزر آلى فى دمياط بمواصفات عالمية على مساحة 15 فدانا بتكلفة 50 مليون جنيه

لو هتصلح غسالة أو تليفون.. اعرف إزاى تتعامل مع مراكز الصيانة

لو هتصلح غسالة أو تليفون.. اعرف إزاى تتعامل مع مراكز الصيانة

أبرز 3 تشريعات تواجه الإرهاب ينتظر البرلمان حسمها فى دور الانعقاد الخامس

أبرز 3 تشريعات تواجه الإرهاب ينتظر البرلمان حسمها فى دور الانعقاد الخامس

تعرف على طبيعة محاكم الجنح والجنايات وأمن الدولة الخاصة بمعاقبة الأحداث

تعرف على طبيعة محاكم الجنح والجنايات وأمن الدولة الخاصة بمعاقبة الأحداث

بعد مرور 59 عاما على إنشائه.. السد العالى مازال شبابا و"الرى" تجرى أعمالا لتطويره

بعد مرور 59 عاما على إنشائه.. السد العالى مازال شبابا و"الرى" تجرى أعمالا لتطويره

5 مواد فى قانون المحاكم الاقتصادية تحدد دور القاضى بتحضير الدعوى والوساطة

5 مواد فى قانون المحاكم الاقتصادية تحدد دور القاضى بتحضير الدعوى والوساطة

خطوة بخطوة.. إزاى تبعت شكوتك على تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء

خطوة بخطوة.. إزاى تبعت شكوتك على تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء

احذر.. السير عكس الاتجاه يعرضك للحبس والغرامة

احذر.. السير عكس الاتجاه يعرضك للحبس والغرامة

تأكيداً لـ"اليوم السابع".. مرتضى منصور يعلن تعيين "ميتشو" مديراً فنياً للزمالك

تأكيداً لـ"اليوم السابع".. مرتضى منصور يعلن تعيين "ميتشو" مديراً فنياً للزمالك

زحل يزين ليالى المساء ويظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية حتى نهاية أغسطس

زحل يزين ليالى المساء ويظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية حتى نهاية أغسطس

جريمة تاريخية للإخوان.. تورط الجماعة فى حادث المنشية للسيطرة على الحكم

جريمة تاريخية للإخوان.. تورط الجماعة فى حادث المنشية للسيطرة على الحكم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة