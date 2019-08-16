ترامب عقد مؤتمرا بالهاتف مع رؤساء 3 بنوك كبرى وسط اضطرابات الأسواق

واشنطن (رويترز)

قال مصدر مطلع اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عقد مؤتمرا بالهاتف يوم الأربعاء، مع رؤساء 3 بنوك كبرى فى وول ستريت بينما كانت الأسواق المالية تشهد اضطرابات.

وعقب اجتماع كان مقررا سلفا فى وزارة الخزانة، ناقش الرؤساء التنفيذيون لبنوك جيه بى مورجان تشيس آند كو وبنك أوف أمريكا وسيتى جروب، الاقتصاد والأسواق المالية مع ترامب الذى كان فى منتجعه فى بدمنستر فى نيوجيرزي.

وجاءت المحادثة فى يوم منيت فيه المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية بخسائر بلغت حوالى ثلاثة فى المئة مع استمرار المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.