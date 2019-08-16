الطب الشرعى الأمريكى: تشريح جثة جيفرى إيبستين أثبت أنه انتحر

نيويورك (رويترز)

قالت متحدثة باسم مكتب رئيس دائرة الطب الشرعى فى مدينة نيويورك، اليوم الجمعة، إن تشريح جثة المليونير الأمريكى جيفرى إيبستين كشف أن سبب الوفاة هو انتحاره شنقا.

وأضافت المتحدثة أن التقرير الرسمى عن وفاة إيبستين سينشر اليوم الجمعة.