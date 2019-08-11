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529 ألف طن معدل إنتاج السولار فى مصر خلال مايو الماضى

الأحد، 11 أغسطس 2019 04:00 ص
529 ألف طن معدل إنتاج السولار فى مصر خلال مايو الماضى سولار - أرشيفية
كتبت- مروة الغول

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كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل إنتاج مصر من السولار خلال شهر مايو الماضى، بلغ 529 ألف طن، كما بلغ معدل الإنتاج خلال نفس الشهر من العام الماضى 597 ألف طن.

يذكر أن، قطاع البترول التزم خلال السنوات الخمس الأخيرة بتأدية دوره المنوط به بكفاءة بتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وتأمين امداداتها سواء من خلال الإنتاج المحلى لتلبية الجزء الأكبر من احتياجات السوق المحلى واستكمال تلبية باقى الاحتياجات من خلال الاستيراد سواء للمنتجات البترولية او للغاز الطبيعى المسال الذى تم التوقف عن استيراده بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً، والتزم القطاع بتوفير احتياجات المواطنين والقطاعات المستهلكة وذلك من خلال تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير الحالية بتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للتكرير والتصنيع  في مسطرد والسويس والإسكندرية واسيوط بهدف تأمين إمدادات الوقود ومواكبة الطلب المحلى المتزايد على المنتجات البترولية ، وتقليص الكميات التى يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية (البنزين والسولار والبوتاجاز)، بالإضافة إلى أن تطوير المعامل يسهم فى تحقيق هدف استراتيجى بتحويل مصر إلى مركز محورى لتكرير الزيت الخام وتداول المنتجات البترولية .


السولار

انتاج مصر من السولار

قطاع البترول

جهاز الاحصاء

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