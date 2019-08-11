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سكان الأقصر الأكثر استفادة.. و"القاهرة" الأقل

"معاك بطاقة تموين؟".. تعرف على نسب تغطية البطاقات للأسر بالمحافظات

الأحد، 11 أغسطس 2019 01:00 ص
"معاك بطاقة تموين؟".. تعرف على نسب تغطية البطاقات للأسر بالمحافظات نسب تغطية بطاقات التموين بالجمهورية
كتبت- هبة حسام

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يشكل الدعم الغذائى جزءا أساسيا من نظام شبكة الأمان الاجتماعى الذى تبذل فيه الحكومة المصرية جهودا كبيرا لجعله شاملا لكل المستحقين، وتحقيق الحماية من خلاله للأسر المصرية الفقيرة من أثر ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال بطاقات التموين التى تشمل عددا كبيرا من السلع الغذائية الأساسية بجانب دعم الخبز.

 

وفى هذا الإطار، كشفت نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017/2018 الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عددا من المؤشرات والأرقام الهامة حول نسب تغطية بطاقات التموين للأسر فى كل محافظة على مستوى الجمهورية، والتى تبين من خلالها أكثر المحافظات استفادة من تلك البطاقات وهذا الدعم التموينى.

 

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أظهرت البيانات أن نسبة تغطية الأسر بالريف بشكل عام من بطاقات التموين تبلغ 95.5% من إجمالى الأسر الريفية، مقابل 80.2% للأسر القائمة بالحضر، كما أشارت البيانات الإحصائية إلى أنه على مستوى الجمهورية تصل نسبة تغطية الأسر من البطاقات التموينية إلى 88.5% من إجمالى عدد الأسر المصرية والتى يتجاوز عددها 23.4 مليون أسرة.

 

على مستوى الأقاليم، يأتى ريف وجه بحرى الأعلى استفادة والأكثر تغطية فى بطاقات التموينللأسر القائمة به، إذ تصل نسبة التغطية فى هذا الإقليم إلى 96.3%، يلية إقليم ريف وجه قبلى بنسبة تغطية للأسر تبلغ 94.3%، وفى المركز الثالث، يأتى إقليم المحافظات الحدودية بنسبة 91.4%، بينما يأتى إقليم حضر وجه بحرى فى المرتبة الرابعة بنسبة 89.9%، يليه حضر وجه قبلى بـ 85%، ثم المحافظات الحضرية "لا يوجد بها ريف" بنسبة تغطية 71.4% من إجمالى الأسر القاطنة بها.

 

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أما على مستوى المحافظات، فتعد محافظة الأقصر الأكثر استفادة من البطاقات التموينية، والأعلى فى نسبة تغطية البطاقات للأسر بها، حيث تصل نسبة تغطية بطاقات التموين للأسر القاطنة بها إلى 97.4%، تليها محافظة الفيوم بنسبة تغطية تبلغ 97.3%، وفى المركز الثالث جاءت محافظة كفر الشيخ بنسبة تغطية 97.1%، ثم محافظة المنوفية بنسبة 96.9%.

 

وفى المقابل، جاءت أقل المحافظات فى تغطية بطاقات التموين للأسر بها، متمثلة بالترتيب فى: "محافظة القاهرة بنسبة تغطية 66.6%، الإسكندرية بنسبة 73.1%، بنى سويف 82.7%، السويس 86.1%، ومحافظة بورسعيد بنسبة تغطية بلغت 89.2%، تعلوها قليلا محافظة الجيزة بنسبة تغطية 90.7% من إجمالى الأسر القاطنة بها".

 

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بطاقات التموين

دعم الخبز

الامان الاجتماعى

الحماية الاجتماعية

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