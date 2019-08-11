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عضو فى المجلس الانتقالى يستعرض مع السفير السعودى مشروعات المملكة فى السودان

الأحد، 11 أغسطس 2019 12:00 ص
عضو فى المجلس الانتقالى يستعرض مع السفير السعودى مشروعات المملكة فى السودان الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين
الخرطوم /أ ش أ/

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استعرض الفريق أول ركن صلاح عبدالخالق سعيد رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس العسكرى الانتقالى السودانى مع السفير السعودى بالخرطوم على حسن بن جعفر، الأنشطة والمساعدات الاجتماعية التى تقدمها المملكة للسودان عبر مؤسساتها فى الخرطوم.

وقال السفير السعودى - بحسب بيان أصدره المجلس العسكرى الانتقالى - إن مركز الملك سلمان للأنشطة الإنسانية والاغاثة يعتزم توزيع حوالى 17 ألف سلة غذائية و50 ألف كرتونة تمور فى جميع ولايات السودان.

وأضاف السفير السعودى أنه أطلع الفريق أول ركن صلاح عبدالخالق على المشاريع التى يقوم بها مكتب الهلال الأحمر السعودى بالخرطوم، والمتمثلة فى مشروعات المياه والمراكز الصحية والتى سيبدأ العمل فى تنفيذها خلال الشهور القادمة فى إقليم دارفور والنيل الأزرق وعدد من ولايات الشرق، لافتا إلى أن هذه المشروعات والأنشطة تأتى فى إطار دعم السعودية للشعب السوداني.

 


عضو فى المجلس الانتقالى

السفير السعودى

مشروعات المملكة

السودان

أخبار السودان

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