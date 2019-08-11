صور.. ساحات العيد تستعد لاستقبال المصلين فى بنى سويف

بنى سويف - فريق المحافظات

تزينت ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك بمحافظة بنى سويف لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك صباح اليوم.

انتهت كافة الساحات المخصصة لإقامة صلاة عيد الاضحى المبارك، بمحافظة بنى سويف، من استعداداتها لاستقبال المصلين الذى سيؤدون صلاة العيد الفطر المبارك صباح اليوم.

وقال عبد الحسيب عاشور رئيس مجلس إدارة مركز شباب تزمنت الشرقية، أن المركز انتهى من تجهيز ساحة صلاة العيد، مشيراً إلى تقديم هدايا للأطفال وتخصيص ساحات مخصصة للسيدات.

وخصصت مديرية الأوقاف 137 ساحة لأداء صلاة العيد على مستوى مراكز المحافظة، حيث يتم تجهيز وفرش هذه الساحات بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية مع تجهيز الخطباء "أساسى واحتاطي" لكل ساحة من ساحات الصلاة، بالإضافة إلى توفير 14 من المتخصصين فى ترجمة لغة الإشارة فى 8 ساحات رئيسية على مستوى المحافظة،منها 2 بمدينة بنى سويف" مسجدعمر بن عبد العزبز، مسجد أبو بكر الصديق شرق النيل"، و6 ساحات بعواصم المدن الستة الأخرى،لشرح خطبة العيد ليتمكن ذوو الإعاقة السمعية من فهم مضمون الخطبة







