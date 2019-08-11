ركود فى سوق عقارات رأس البر.. وجهاز الامتداد العمرانى: حل مشكلة التراخيص قريبا

دمياط عبده عبد البارى

يعانى قطاع الاستثمار العقارى بمدينة رأس البر من حالة ركود بسبب توقف إصدار تراخيص بناء بمنطقة الامتداد العمرانى منذ 10 أشهر.

وشهدت الفترة القليلة الماضية عقد إجتماعات عديدة بين المتضررين من المستثمرين والمواطنين أصحاب قطع الاراضى وبين محافظ دمياط وذلك من اجل وضع حلول عاجلة لتلك المشكلة.

يقول سامر معروف أحد الأهالى للأسف فوجئنا بوقف تراخيص البناء فى جزء من الامتداد العمرانى بمدينة رأس البر رغم إدراجها ضمن التخطيط العمرانى علاوة على أن هناك مبانى عدة فى ذات المنطقة تمت بتراخيص منذ سنوات.

وأوضح معروف أن عدد تراخيص البناء الصادرة بحق تلك الأراضى بلغت أكثر من 1250 رخصة بناء ويتبقى حوالى 350 قطعة لم يتم تسجيل طلبات لها لوجود خلافات قضائية.

وأكد عزت السعقان مستثمر عقارى بمدينة رأس البر ان هناك إقبالا من المستثمرين على الاستثمار فى منطقة الامتداد العمرانى ولكن نواجه مشكلة كبيرة حاليا منذ 10 أشهر بسبب وقف تراخيص البناء وإستكمال الطابق الثالث، موضحاً أن منطقة الامتداد العمرانى كانت بمثابة خلية نحل من العاملين فى مجال التشييد والبناء، مطالباً الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بسرعة إنهاء ازمة توقف الرخص وخاصة وأننا إلتقينا بالعديد من مسئولى محافظة دمياط وتم الاتفاق على فتح باب التراخيص ولكننا فى إنتظار قرار رسمى بذلك.

واكد السقعان أن الاستثمار العقارى فى مصر حاليا فى أزهى عصوره ولكن هنا فى رأس البر فالوضع مختلف بعكس نوجيهات القيادة السياسية بفتح باب الاستثمار والتنمية وخاصة فى قطاع الاستثمار العقارى .

واكد السقعان أن 70% من الامتداد العمرانى به منشآت دور اول ودور ثان بينما هناك مساحة 30% لم يتم فتح باب الرخص فيها .

وأوضح السقعان أن توقف إصدار رخص بناء بمنطقة الامتداد العمرانى يعطل إستثمارات تقدر باكثر من 20 مليار جنيه وخاصة وان أغلب القطع 100 متر تتضمن 3 طوابق بواقع شقتين فى كل دور تبلغ قيمة الوحدة السكنية فيها 500 ألف جنيه وكل هذه الاستثمارات معطلة منذ 10 أشهر.

وطالب راشد خميس احد المتضررين من توقف رخص البناء فى منطقة الامتداد العمرانى بإعادة فتح باب التراخيص فى منطقة الامتداد العمرانى لرفع الضرر عن المواطنين الذين قاموا بشراء قطع أراضى منجهاز الامتداد العمرانى وحتى الأن لا يستطيعون البناء فيها.

من جانبها قالت المهندس جيهان حسين رئيس جهاز الامتداد العمرانى بمدينة رأس البر أنه تم عقد أكثر من لقاء مع المستثمرين بحضور السكرتير العام لمحافظ دمياط وتم الاتفاق على حل مشكلة التراخيص وتم تحرير محضر تنسيقى وينتظر صدر قرار من محافظ دمياط حل تلك المشكلة التى استمرت منذ 10 أشهر.