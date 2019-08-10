سوبر كورة
Ads
السبت، 10 أغسطس 2019 08:36 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

5 أرقام ترصد تراجع معدل التضخم خلال شهر يوليو 2019.. تعرف عليها

السبت، 10 أغسطس 2019 07:00 ص
5 أرقام ترصد تراجع معدل التضخم خلال شهر يوليو 2019.. تعرف عليها تراجع معدل التضخم - أرشيفية
كتبت - هبة حسام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد معدل التضخم فى مصر خلال شهر يوليو 2019، تراجعًا، ليسجل 7.8% مقابل 13% فى الشهر المماثل من العام الماضى 2018، وبالرغم من أن توقعات الخبراء والمحللين كانت تشير إلى أن التضخم سيرتفع خلال هذا الشهر نتيجة لرفع أسعار الوقود، إلا أن المعدل جاء ليخالف تلك التوقعات وينخفض على المستوى السنوى، وهو ما يؤكد تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار من عام لآخر، كما يؤكد صحة الخطى التى تسير الحكومة بها فى خطتها لخفض معدل التضخم.

 

وفقًا للبيانات الرسمية التى أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ننشر أهم 5 أرقام ترصد وتدلل على اتجاه معدل التضخم فى مصر نحو الانخفاض، خاصة معدل التضخم السنوى خلال شهر يوليو والذى يعد الشهر الثانى على التوالى الذى يتراجع به معدل التضخم السنوى.

1- انخفض معدل التضخم السنوى خلال شهر يوليو 2019 ليسجل 7.8%، مقابل 13% فى الشهر المماثل من 2018.

2- 5.2% حجم التراجع فى معدل التضخم السنوى لشهر يوليو الماضى.

3- انخفض معدل التضخم السنوى لشهر يوليو للمرة الثانية على التوالى مقارنة بما سجله شهر يونيو 2019، والذى بلغ المعدل خلاله 8.9%.

4- انخفاض أسعار عدد من السلع الاستهلاكية خلال يوليو الماضى مقارنة بشهر يونيو السابق له، أبرزها أسعار الدواجن والتى تراجعت بنسبة 2.3%، كما انخفضت أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 0.9%، هذا بالإضافة لهبوط أسعار البيض بنسبة 4.2% وبعض الفاكهة مثل التفاح بنسبة 7.4% والجوافة والكمثرى 5.5%.

5- معدل التضخم السنوى لشهر يوليو 2019 الأقل منذ 2013، حيث أن آخر المعدلات التى سجلها التضخم السنوى فى إطار تلك النسبة، كانت فى شهرى يناير وفبراير 2013، والتى بلغت 6.6%، 8.7%، بالترتيب.


معدل التضخم السنوى

التضخم

تراجع التضخم

السلع الاستهلاكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جهاز الإحصاء: تباطؤ التضخم بمصر إلى 8.7% فى يوليو من 9.4% بيونيو

الخميس، 08 أغسطس 2019 08:24 ص

الحكومة تستهل اجتماعها الأسبوعى بمدينة العلمين الجديدة بدقيقة حداد على شهداء حادث معهد الاورام.. مصطفى مدبولى: الرئيس كلف بسرعة صرف التعويضات والمعاشات للمصابين وأسر شهداء.. والمجلس يعلن انخفاض التضخم لـ7.8%

الخميس، 08 أغسطس 2019 02:08 م

للعام الثالث على التوالى .. التضخم يرجع إلى الخلف.. إجراءات الإصلاح الاقتصادى تؤتى ثمارها...ومعدل التضخم ينخفض لـ7.8%... انخفاض أسعار اللحوم والأسماك والدواجن السبب الرئيس في تراجع التضخم

الخميس، 08 أغسطس 2019 01:59 م

البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 5.9% فى يوليو الماضى

الخميس، 08 أغسطس 2019 03:17 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
4 مهن ستختفى فى عام 2030 بسبب التكنولوجيا.. المحاسبين أبرزها

4 مهن ستختفى فى عام 2030 بسبب التكنولوجيا.. المحاسبين أبرزها

شاهد الأطفال يصممون نموذجا للكعبة بمناسبة عيد الأضحى فى متحف الفن الإسلامى

شاهد الأطفال يصممون نموذجا للكعبة بمناسبة عيد الأضحى فى متحف الفن الإسلامى

ارتفاع طفيف اليوم فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

ارتفاع طفيف اليوم فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لبيك اللهم لبيك ..شاركونا بصورة و دعوة لمصر من مناسك الحج هذا العام

لبيك اللهم لبيك ..شاركونا بصورة و دعوة لمصر من مناسك الحج هذا العام

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إعادة محاكمة 37 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة"

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إعادة محاكمة 37 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة"

توتنهام ضد أستون فيلا فى مواجهة متكافئة بالدورى الإنجليزى

توتنهام ضد أستون فيلا فى مواجهة متكافئة بالدورى الإنجليزى

انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر لنقل ضيوف الرحمن من "مِنى" إلى صعيد عرفات

انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر لنقل ضيوف الرحمن من "مِنى" إلى صعيد عرفات

"الصين" وراء تربع Avengers: Endgame على عرش أعلى إيرادات فى التاريخ

"الصين" وراء تربع Avengers: Endgame على عرش أعلى إيرادات فى التاريخ

10 معلومات عن خدمة ديلفرى لصكوك الأضحية

10 معلومات عن خدمة ديلفرى لصكوك الأضحية

نص جديد يجيز للمحكمة مصادرة البضائع محل جريمة التهريب الجمركى

نص جديد يجيز للمحكمة مصادرة البضائع محل جريمة التهريب الجمركى

مجازر اللحوم بالمجان فى العيد.. و7 إجراءات لـ"الزراعة" تحد الذبح خارجها

مجازر اللحوم بالمجان فى العيد.. و7 إجراءات لـ"الزراعة" تحد الذبح خارجها

التعليم العالى: 70 ألف طالب يسجلون فى تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات

التعليم العالى: 70 ألف طالب يسجلون فى تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة