5 أرقام ترصد تراجع معدل التضخم خلال شهر يوليو 2019.. تعرف عليها

كتبت - هبة حسام

شهد معدل التضخم فى مصر خلال شهر يوليو 2019، تراجعًا، ليسجل 7.8% مقابل 13% فى الشهر المماثل من العام الماضى 2018، وبالرغم من أن توقعات الخبراء والمحللين كانت تشير إلى أن التضخم سيرتفع خلال هذا الشهر نتيجة لرفع أسعار الوقود، إلا أن المعدل جاء ليخالف تلك التوقعات وينخفض على المستوى السنوى، وهو ما يؤكد تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار من عام لآخر، كما يؤكد صحة الخطى التى تسير الحكومة بها فى خطتها لخفض معدل التضخم.

وفقًا للبيانات الرسمية التى أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ننشر أهم 5 أرقام ترصد وتدلل على اتجاه معدل التضخم فى مصر نحو الانخفاض، خاصة معدل التضخم السنوى خلال شهر يوليو والذى يعد الشهر الثانى على التوالى الذى يتراجع به معدل التضخم السنوى.

1- انخفض معدل التضخم السنوى خلال شهر يوليو 2019 ليسجل 7.8%، مقابل 13% فى الشهر المماثل من 2018.

2- 5.2% حجم التراجع فى معدل التضخم السنوى لشهر يوليو الماضى.

3- انخفض معدل التضخم السنوى لشهر يوليو للمرة الثانية على التوالى مقارنة بما سجله شهر يونيو 2019، والذى بلغ المعدل خلاله 8.9%.

4- انخفاض أسعار عدد من السلع الاستهلاكية خلال يوليو الماضى مقارنة بشهر يونيو السابق له، أبرزها أسعار الدواجن والتى تراجعت بنسبة 2.3%، كما انخفضت أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 0.9%، هذا بالإضافة لهبوط أسعار البيض بنسبة 4.2% وبعض الفاكهة مثل التفاح بنسبة 7.4% والجوافة والكمثرى 5.5%.

5- معدل التضخم السنوى لشهر يوليو 2019 الأقل منذ 2013، حيث أن آخر المعدلات التى سجلها التضخم السنوى فى إطار تلك النسبة، كانت فى شهرى يناير وفبراير 2013، والتى بلغت 6.6%، 8.7%، بالترتيب.