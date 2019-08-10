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وكيل أوقاف الدقهلية: مليون و980 ألف جنيها حصيلة صكوك الأضاحى لعيد الأضحى هذا العام

السبت، 10 أغسطس 2019 08:41 م
وكيل أوقاف الدقهلية: مليون و980 ألف جنيها حصيلة صكوك الأضاحى لعيد الأضحى هذا العام الشيخ طه زياده وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية
الدقهلية - سارة الباز

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أعلن الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية عن تجاوز إجمالى الحصيلة النهائية لصكوك الأضاحى للمبلغ المستهدف هذا العام، وهو مليون جنيها؛ الأمر الذى يعكس نجاح المشروع وثقة الجمهور.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف فى تصريح خاص لـ اليوم السابع أن إجمالى عدد صكوك الأضاحى قد وصل إلى 1100صكا بما يعادل مليون و 980 ألف جنيها، لافتا إلى أنه قد تم الإستعداد لجمع جلود الأضاحى لتحويل ثمنها لصالح مشروع الصكوك.

يذكر أن مشروع صكوك الأضاحى قد بدأ فى عام 2015 م، واستفادت منه أكثر من 1.5 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن حقق نجاحا كبيرا على مستوى الجمهورية عامة ومحافظة الدقهلية بشكل خاص، على مدار 4 مواسم متتالية حتى الآن.

 

 

 

 

 


الأوقاف

صكوك الأضاحي

الأضاحي

الدقهلية

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