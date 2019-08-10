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هيئة الانتخابات التونسية: 97 شخصا أودعوا ترشحاتهم لانتخابات الرئاسة

السبت، 10 أغسطس 2019 04:00 م
هيئة الانتخابات التونسية: 97 شخصا أودعوا ترشحاتهم لانتخابات الرئاسة انتخابات تونس - أرشيفية
تونس (أ ش أ)

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قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، إن العدد النهائى للأشخاص الذين أودعوا ترشحاتهم لانتخابات الرئاسة بلغ 97 شخصا، وذلك بعد أن ثبت أن أحد المرشحين سجل فى باب الاستقبال بالهيئة إلا أنه لم يستكمل إجراءات التسجيل فى المكتب المخصص لذلك.

وأضاف بوعسكر، فى تصريح له اليوم السبت، أن الهيئة سترسل تنبيهات إلى المترشحين الذين لم يتموا وثائق ترشحهم لاستكمالها فى ظرف يومين، مشيرا إلى أنه لن يتم قبول المترشحين الذين قدموا تزكيات منقوصة "أقل من 10 آلاف تزكية" والذين لم يقدموا الضمان المالى "10 آلاف دينار"، مؤكدا أنها وثائق غير قابلة للتدارك.

وكانت هيئة الانتخابات، أعلنت مساء أمس الجمعة، غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية وأن 98 شخصا أودعوا ترشحاتهم منذ فتح باب الترشح يوم 2 أغسطس الجارى، إلا أنها عدلت الرقم النهائى اليوم ليصبح 97 شخصا فقط.

من جهة أخرى، قال عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى و البصرى "الهايكا" هشام السنوسى، إن تنظيم مناظرات للمترشحين للانتخابات الرئاسية، مسألة سيادية تخضع لشروط دقيقة وستنتظر القرار المشترك بين الهايكا والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، موضحا أن الهايكا ستشرف على تنظيم هذه المناظرات وفق ما هو معمول به فى العديد من الدول.

 


تونس

انتخابات تونس

الانتخابات التونسية

انتخابات الرئاسة التونسية

لجنة الانتخابات التونسية

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