محافظ كفر الشيخ: طرح أعمال الصيانة الشاملة لـ15 مدرسة بتكلفة 6.5 مليون جنيه

كفر الشيخ – فريق المحافظات

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، عن طرح أعمال الصيانة الشاملة لـ15 مدرسة، منها 12 مدرسة تعليم عام وتشمل، "مدرسة الروضة الخليلية التعليم الأساسي، وشهيد السلام الثانوية بنين بكفرالشيخ، ممدوح الصردى لغات، وكفرعبد الرحمن فصل واحد بدسوق، ومدرسة سيدى سالم الثانوية بنين محمد فؤاد بسيدى سالم، ومدرسة الشهيد محمد لطفى العشرى ببيلا، ومدرسة ناصر اﻷم بالزعفران تعليم اساسى بالحامول، ومدرسة نشرت الإعدادية بقلين، ومدرسة المجد 50 اﻹبتدائية بالرياض، ومدرسة الحنفى اﻹبتدائية ببلطيم، ومدرسة صلاح نافع تربية فكرية بمطوبس، ومدرسة كوم السعداء فصل واحد بفوه ".

بالإضافة إلى 3 مدارس تعليم فني، منهم " مدرسة الثانوية الصناعية بنات بكفرالشيخ، ومدرسة دسوق الصناعية بنين، ومدرسة اصلاح شالما الصناعية بنات بسيدى سالم"، بتكلفة إجمالية تبلغ 6.5 مليون جنيه، على ان يتم طرح هذه اﻷعمال فى مناقصة عامة تجرى بمعرفة مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ طبقا لقانون (182) لسنة 2018م.