سوبر كورة
Ads
السبت، 10 أغسطس 2019 02:54 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ: طرح أعمال الصيانة الشاملة لـ15 مدرسة بتكلفة 6.5 مليون جنيه

السبت، 10 أغسطس 2019 02:14 م
محافظ كفر الشيخ: طرح أعمال الصيانة الشاملة لـ15 مدرسة بتكلفة 6.5 مليون جنيه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، عن طرح أعمال الصيانة الشاملة لـ15 مدرسة، منها 12 مدرسة تعليم عام وتشمل، "مدرسة الروضة الخليلية التعليم الأساسي، وشهيد السلام الثانوية بنين بكفرالشيخ، ممدوح الصردى لغات، وكفرعبد الرحمن فصل واحد بدسوق، ومدرسة سيدى سالم الثانوية بنين محمد فؤاد بسيدى سالم، ومدرسة الشهيد محمد لطفى العشرى ببيلا، ومدرسة ناصر اﻷم بالزعفران تعليم اساسى بالحامول، ومدرسة نشرت الإعدادية بقلين، ومدرسة المجد 50 اﻹبتدائية بالرياض، ومدرسة الحنفى اﻹبتدائية ببلطيم، ومدرسة صلاح نافع تربية فكرية بمطوبس، ومدرسة كوم السعداء فصل واحد بفوه ".

 

بالإضافة إلى 3 مدارس تعليم فني، منهم " مدرسة الثانوية الصناعية بنات بكفرالشيخ، ومدرسة دسوق الصناعية بنين، ومدرسة اصلاح شالما الصناعية بنات بسيدى سالم"، بتكلفة إجمالية تبلغ 6.5 مليون جنيه، على ان يتم طرح هذه اﻷعمال فى مناقصة عامة تجرى بمعرفة مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ طبقا لقانون (182) لسنة 2018م.

 

 

 


كفر الشيخ

تعليم كفر الشيخ

مدارس

محافظ كفر الشيخ

تعليم فنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جنيفر لوبيز تبرز لقطات من حفلها بالعلمين الجديدة لـ 98 مليون متابع لها

جنيفر لوبيز تبرز لقطات من حفلها بالعلمين الجديدة لـ 98 مليون متابع لها

وزير الصحة السعودى:الوضع الصحى لضيوف الرحمن مطمئن ولم تسجل أى حالة وبائية

وزير الصحة السعودى:الوضع الصحى لضيوف الرحمن مطمئن ولم تسجل أى حالة وبائية

اتحاد الكرة يعلن رسمياً زيادة أندية الممتاز "ب" الجديد لـ48 فريقاً

اتحاد الكرة يعلن رسمياً زيادة أندية الممتاز "ب" الجديد لـ48 فريقاً

تأكيدا لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن تعيين سمير عثمان رئيسا للجنة الحكام

تأكيدا لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن تعيين سمير عثمان رئيسا للجنة الحكام

انتظام عمل المخابز لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى

انتظام عمل المخابز لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى

رئيس بعثة حج التضامن : 12 ألف من حجاجنا يؤدون المناسك بعرفات

رئيس بعثة حج التضامن : 12 ألف من حجاجنا يؤدون المناسك بعرفات

ديلي ميل: الإصابة تبعد أليسون عن مباريات ليفربول لمدة 6 أسابيع

ديلي ميل: الإصابة تبعد أليسون عن مباريات ليفربول لمدة 6 أسابيع

اتحاد الكرة: سمير عثمان يتولى رئاسة لجنة الحكام فى الموسم الجديد

اتحاد الكرة: سمير عثمان يتولى رئاسة لجنة الحكام فى الموسم الجديد

خطيب مسجد نمرة بعرفات للحجاج: تحلوا بقيم الرحمة والصبر

خطيب مسجد نمرة بعرفات للحجاج: تحلوا بقيم الرحمة والصبر

شاهد فى دقيقة.. على معلول "نسر قرطاج" يخطف قلوب الأهلاوية

شاهد فى دقيقة.. على معلول "نسر قرطاج" يخطف قلوب الأهلاوية

تريزيجيه يبدأ رحلة البحث عن المجد فى الدورى الإنجليزى.. "فرعون" أستون فيلا يسعى لتكرار نجاحات محمد صلاح.. المساهمة فى تحقيق طموحات جماهير "الفيلانز"..وإثبات الذات بين عمالقة البريميرليج أبرز تحديات النجم المصرى

تريزيجيه يبدأ رحلة البحث عن المجد فى الدورى الإنجليزى.. "فرعون" أستون فيلا يسعى لتكرار نجاحات محمد صلاح.. المساهمة فى تحقيق طموحات جماهير "الفيلانز"..وإثبات الذات بين عمالقة البريميرليج أبرز تحديات النجم المصرى

بداية مثالية.. الصحافة العالمية تحتفل بتألق محمد صلاح مع ليفربول

بداية مثالية.. الصحافة العالمية تحتفل بتألق محمد صلاح مع ليفربول

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة