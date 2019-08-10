محافظ دمياط تتابع أعمال الحملات التفتيشية والرقابية وتوجه بالتصدى لأى حالة تعد

كتب فريق المحافظات

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أعمال الحملات التفتيشية والرقابية التى تقوم بتنفيذها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى على المجازر ومحلات بيع اللحوم، للتأكد من سلامة المعروض من السلع ومدى الالتزام بالأسعار المعلنة، وذلك فى إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.

كما تابعت المحافظ الموقف التموينى بالمحافظة، وكذلك توافر المواد البترولية، بالإضافة إلى التأكد من صرف حصص الدقيق للمخابز المدعمة من المطاحن التموينية لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز خلال فترة العيد.

وفى سياق متصل أسفرت حملات مديرية التموين التى نفذتها خلال اليوم السبت بنطاق المحافظة عن تحرير 27 محضرا لمخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية، وكذلك نقص وزن رغيف الخبز وعدد من المخالفات الأخرى.

ومن جانبه أكد مدير مديرية التموين عن انعقاد غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لمتابعة الموقف التموينى أولا بأول، بالإضافة إلى تكليف الإدارات الفرعية بمدن ومراكز المحافظة بالتواجد الفعلى والمستمر بالأسواق.

كما شدّدت محافظ دمياط على منع التعدى على الأراضى الزراعية، مكلفة رؤساء المراكز والمدن خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بمنع التعديات وإزالتها فى المهد بالتعاون مع الشرطة ومديرية الزراعة.

وناشد المحافظ المواطنين بالإبلاغ فورا فى حالة رصد مخالفات بناء على الأراضى الزراعية أو حتى مظاهر تشوين مواد بناء. وحذرت المعتدين على الأراضى لأنه سوف يتم تطبيق القانون بصرامة بتنفيذ الإزالة فى المهد مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة.