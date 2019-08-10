سوبر كورة
Ads
السبت، 10 أغسطس 2019 07:32 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ دمياط تتابع أعمال الحملات التفتيشية والرقابية وتوجه بالتصدى لأى حالة تعد

السبت، 10 أغسطس 2019 06:36 م
محافظ دمياط تتابع أعمال الحملات التفتيشية والرقابية وتوجه بالتصدى لأى حالة تعد الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
كتب فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أعمال الحملات التفتيشية والرقابية التى تقوم بتنفيذها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى على المجازر ومحلات بيع اللحوم، للتأكد من سلامة المعروض من السلع ومدى الالتزام بالأسعار المعلنة، وذلك فى إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.

كما تابعت المحافظ الموقف التموينى بالمحافظة، وكذلك توافر المواد البترولية، بالإضافة إلى التأكد من صرف حصص الدقيق للمخابز المدعمة من المطاحن التموينية لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز خلال فترة العيد.

وفى سياق متصل أسفرت حملات مديرية التموين التى نفذتها خلال اليوم السبت بنطاق المحافظة عن تحرير 27 محضرا لمخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية، وكذلك نقص وزن رغيف الخبز وعدد من المخالفات الأخرى.

ومن جانبه أكد مدير مديرية التموين عن انعقاد غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لمتابعة الموقف التموينى أولا بأول، بالإضافة إلى تكليف الإدارات الفرعية بمدن ومراكز المحافظة بالتواجد الفعلى والمستمر بالأسواق.

كما شدّدت محافظ دمياط على منع التعدى على الأراضى الزراعية، مكلفة رؤساء المراكز والمدن خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بمنع التعديات وإزالتها فى المهد بالتعاون مع الشرطة ومديرية الزراعة.

وناشد المحافظ المواطنين بالإبلاغ فورا فى حالة رصد مخالفات بناء على الأراضى الزراعية أو حتى مظاهر تشوين مواد بناء. وحذرت المعتدين على الأراضى لأنه سوف يتم تطبيق القانون بصرامة بتنفيذ الإزالة فى المهد مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة.


محافظه دمياط

ازاله تعديات

عيد الأضحى

التموين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كريس إيفانز يسبب صدمة لإحدى معجباته بسبب تحدٍ جديد.. اعرف التفاصيل

كريس إيفانز يسبب صدمة لإحدى معجباته بسبب تحدٍ جديد.. اعرف التفاصيل

رئيس جهاز بدر يتفقد الحى الثانى ومنطقة إسكان المحافظة بالمدينة

رئيس جهاز بدر يتفقد الحى الثانى ومنطقة إسكان المحافظة بالمدينة

16 معلومة من الأزهر الشريف عن الأضحية قبل عيد الأضحى المبارك

16 معلومة من الأزهر الشريف عن الأضحية قبل عيد الأضحى المبارك

وفاة الفنان الكويتى حمود ناصر بعد تعرضه لأزمة قلبية

وفاة الفنان الكويتى حمود ناصر بعد تعرضه لأزمة قلبية

"حياة كريمة" تطرق أبواب قرية الأحراز بشبين القناطر.. الأهالي: الصرف الصحي وإنشاء مدرسة للتعليم الثانوي وتشغيل مكتب البريد وأجهزة الوحدة الصحية أبرز المطالب.. واختيار القرية بالمبادرة أمل كبير لإعادة إحيائها

"حياة كريمة" تطرق أبواب قرية الأحراز بشبين القناطر.. الأهالي: الصرف الصحي وإنشاء مدرسة للتعليم الثانوي وتشغيل مكتب البريد وأجهزة الوحدة الصحية أبرز المطالب.. واختيار القرية بالمبادرة أمل كبير لإعادة إحيائها

جنيفر لوبيز تبرز لقطات من حفلها بالعلمين الجديدة لـ 98 مليون متابع لها

جنيفر لوبيز تبرز لقطات من حفلها بالعلمين الجديدة لـ 98 مليون متابع لها

وزير الصحة السعودى:الوضع الصحى لضيوف الرحمن مطمئن ولم تسجل أى حالة وبائية

وزير الصحة السعودى:الوضع الصحى لضيوف الرحمن مطمئن ولم تسجل أى حالة وبائية

اتحاد الكرة يعلن رسمياً زيادة أندية الممتاز "ب" الجديد لـ48 فريقاً

اتحاد الكرة يعلن رسمياً زيادة أندية الممتاز "ب" الجديد لـ48 فريقاً

تأكيدا لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن تعيين سمير عثمان رئيسا للجنة الحكام

تأكيدا لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن تعيين سمير عثمان رئيسا للجنة الحكام

انتظام عمل المخابز لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى

انتظام عمل المخابز لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى

رئيس بعثة حج التضامن : 12 ألف من حجاجنا يؤدون المناسك بعرفات

رئيس بعثة حج التضامن : 12 ألف من حجاجنا يؤدون المناسك بعرفات

ديلي ميل: الإصابة تبعد أليسون عن مباريات ليفربول لمدة 6 أسابيع

ديلي ميل: الإصابة تبعد أليسون عن مباريات ليفربول لمدة 6 أسابيع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة