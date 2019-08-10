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محافظ الشرقية يُكرم صاحب مبادرة "عربية الحواديت" وبطل أفريقيا فى سباق الدراجات

السبت، 10 أغسطس 2019 05:07 م
محافظ الشرقية يُكرم صاحب مبادرة "عربية الحواديت" وبطل أفريقيا فى سباق الدراجات محافظ الشرقية يُكرم صاحب مبادرة "عربية الحواديت" وبطل أفريقيا فى سباق الدراجات
الشرقية - إيمان مهنى

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كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، هيثم السيد عبد ربه ، صاحب فكرة "عربية الحواديت" لتثقيف أطفال مصر ، بمنحه شهادة تقدير ومكافأة مالية ، تقديراً لما قدمه من فكرة وتقوم على التجول بالقرى وتعليم الأطفال القراءة، ونشر الثقافة ، و كذلك لاعب منتخب مصر للدراجات أحمد محمد موسى إبن مركز شباب الزاوية الحمراء بمركز فاقوس ، بمنحه مكافأة مالية وشهادة تقدير لفوزه بالميدالية الذهبية والمركز الأول فى بطولة أمم إفريقيا فى سباق الدراجات (تيم اسبرنت) 2019 م والتى أقيمت بدولة نيجيريا .

وأشاد محافظ الشرقية بالفكرة والتى من شأنها أن تساهم فى تشجيع الأطفال بمختلف ربوع مصر على التزود بالعلم والمعرفة وحب القراءة والإطلاع لبناء أفراد أسوياء يساهمون فى بناء المجتمع وتقدمه و كذلك أعرب عن اعتزازة بحصول ابن الشرقية على الميدالية الذهبية لسباق الدراجات ورفع اسم وعلم مصر فى المحافل الرياضية الأفريقية والعالمية .

ومن جانبه قدم هيثم سعيد عبد ربه ابن قرية دومة، التابعة لمركز ومدينة فاقوس والذى يعمل مدرساً للغة الإنجليزية صاحب فكرة "عربية الحواديت"، الشكر لمحافظ الإقليم على استقباله له فى مكتبه اليوم وتكريمه على مبادرته الجديدة ،والتى نالت استحسان رئيس الجمهورية مقدماً له الشكر والإمتنان لتكريمه فى مؤتمر الشباب أمام شباب وقيادات مصر .

من جانبه، قدم اللاعب أحمد محمد موسى الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية لإستقباله له اليوم بمكتبه بالديوان العام لتكريمه بمنحه شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديراً وتشجيعاً له على مواصلة التفوق الرياضى ورفع علم مصر وعزف السلام الوطنى فى كافة المحافل الرياضية.

 

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الشرقية

اخبار الشرقية

تكريم بطل الدراجات البخارية

عربة الحواديت

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