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قائمة ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى

السبت، 10 أغسطس 2019 08:00 م
قائمة ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تصدرت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال الأسبوع الماضى، بإجمالى قيمة تداول بلغت 21.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 65.5%، وجاءت هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 2.2 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 6.7%.
 
وحلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.5 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 4.7%، وفى المركز الرابع تأتى شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.2 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 3.8%، وفى المركز الخامس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 874.6 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 2.7%.
 
وجاء فى المركز السادس شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 752.5 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 2.3%، فاروس لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 598 مليون جنيه بنسبة 1.8%، وحل فى المركز الثامن شركة اتش.اس.بى.سى سيكوريتيز إيجيبت بقيمة 551.3 مليون جنيه بنسبة 1.7%.
 
وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا برايم لتداول الأوراق المالية، مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 436.9 مليون جنيه، و 399.4 مليون جنيه جنيه، بنسبة 1.3%، 1.2% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.
 

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