غرفة عمليات أوقاف الأقصر تتابع تجهيزات 52 ساحة لصلاة عيد الأضحى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أن غرفة عمليات المديرية تتابع أولاً باول كافة التجهيزات التى تجرى حالياً على كافة ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك لحظة بلحظة، وذلك لضمان تقديم أفضل خدمات للمواطنين لدى توافدهم بعد فجر غد الأحد على تلك الساحات لآداء صلاة العيد.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم التأكيد على تجميل وتنظيف كافة الساحات والبدء فى فرشها بعد ظهر اليوم السبت، وذلك لتكون فى أجمل مشهد قبل إستقبال الآلاف من المصلين غداً، مؤكداً أنه تم التشديد على على ضرورة الإلتزام بالعمل وعدم السماح لغير المرخص لهم بإعتلاء المنبر أو إلقاء الخطبة أو صلاة العيد، حيث تم تخصيص خطيبين لكل ساحة أحدهما أساسى والآخر إحتياطى تفادياً لأى ظروف طارئة.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة ومدير الدعوة وعضو عن كل إدارة فرعية تتبع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، وتمت مراجعة التجهيزات من الساحات المرخصة والخطباء بها، وتكثيف المرور على المساجد والإلتزام بأداء الصلاة والخطبة وبيان تعليمات المديرية والوزارة الواردة بشأن ذلك.

وشملت ساحات صلاة العيد فى بندر الأقصر 9 ساحات هى "ساحة مسجد سيدى أبو الحجاج، وساحة مسجد السيد يوسف بالكرنك، وساحة منشأة العمارى، وساحة الكرنك الجديدة، وساحة عبد الرحمن بن عوف بالكرنك، وساحة مسجد عمار بن ياسر بالكرنك القديم، وساحة أبو بكر الصديق بشارع التليفزيون أمام المستشفى الدولى، وساحة المسجد العتيق بالقباحى الغربى وساحة المستعمرة بالكرنك"، وتم تخصيص 4 ساحات فى مركز البياضية هى "ساحة جبانة البغدادى، وساحة آل البيت بالحبيل ومدافن الساحة الرضوانية بالبغدادى، وساحة أبو عربى بالحبيل"، و4 ساحات فى مركز الطود هى "ساحة مسجد نجع خميس بالطود، وساحة الجمعية الزراعية بنجع علوان، وساحة الملعب الخماسى بالعديسات قبلى، وساحة أولاد حسن بمنطقة المريس بالطود"، و3 ساحات بمركز الزينية وهى "مركز شباب المدامود، وساحة مركز شباب الزينية بحرى وساحة مسجد على عبد الحليم بالزينية قبلي"، و4 ساحات فى مركز القرنة هما "مسجد نجع الطارف بالقرنة، وساحة مركز شباب الأقالتة، وساحة مركز شباب البعيرات، ساحة نجع الجسر بالضبعية".

أما ساحات صلاة العيد فى إسنا وأرمنت فهى مايلي:- "ساحة مركز شباب الشغب، وساحة النور المحمدى بالدبابية، وساحة أبو فرغلى بالحميدات وساحة الرحمن بتوماس، وساحة السادة الأدارسة بالدير شرق، وساحة آل البيت بالحليلة، وساحة مركز شباب زرنيخ، وساحة المدينة المنورة بالمحلة، وساحة ملعب الشبان المسلمين بجوار خزان إسنا، ساحة غرب كوبرى المحاميد بحرى، ساحة مركز شباب الرياينة، أمام مجلس مدينة أرمنت الوابورات، السوق بأرمنت الحيط، أمام كوبرى الرزيقات بحرى، مركز شباب المحاميد قبلى، ساحة مركز شباب المحاميد، ساحة بلال بن رباح بجوار شرطة نقطة المطاعنة بأصفون، وساحة شارع البحر بجزيرة النمسا، وساحة مسجد الحج النوبى بعزبة على بدر، وساحة السيدة زينب بحاجر كومير، وساحة بجوار السنترال القديم ببندر إسنا، وساحة السيدة بمنطقة المساوية بالنمسا، ساحة مسجد على عبد الحليم، ساحة الملعب الخماسى بالعديسات قبلى، ساحة السيدة زينب بالمساوية".