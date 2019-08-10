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ضبط 9 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بالقليوبية

السبت، 10 أغسطس 2019 10:07 م
ضبط 9 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بالقليوبية حملة أمنية - أرشيفية
كتب فريق المحافظات

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ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطلين خلال حملة أمنية على البؤر الإجرامية بنطاق مديرية امن القليوبية وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق

 

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية بقيام ضباط مباحث المديرية بضبط 9عاطلين بالبؤر الإجرامية بأقسام شبرا الخيمة وطوخ والخانكة والقناطر الخيرية وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة عبارة عن 80 قرص مخدر، و200 جرام هيروين وكيلو و500 جرام حشيش، 300 جرام بانجو، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق

 


شبين القناطر

البؤر الإجرامية

مديرية امن القليوبية

حملة أمنية

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