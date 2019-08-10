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ضبط 200 كرتونة رنجة منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بالبحيرة

السبت، 10 أغسطس 2019 02:33 م
ضبط 200 كرتونة رنجة منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بالبحيرة اسماك فاسدة
البحيرة- فريق المحافظات

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شنت مديرية التموين بالبحيرة بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري والوحدات المحلية حملة مكبرة على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية.

 وأسفرت الحملة عن ضبط 200 كرتونة أسماك مملحة "رنجة" وأسماك مجمدة منتهية الصلاحية بمركز ومدينة إيتاى البارود، وتحرر 37 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم مجمدة ومصنعات متغيرة بنواحى كوم حمادة والمحمودية وبدر وإيتاى البارود وإدكو وأبو المطامير.

كما اسفرت الحملة عن ضبط 500 كيلو  مكرونة فاسدة غير صالحة للإستخدام الآدمي

 من جانبه  شدد محافظ البحيرة  علي ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر ضدهم  حرصا علي صحة وسلامة المواطنين، موجها بتكثيف العمل واستمرار تلك الحملات خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

 

 


البحيرة

حملات تموينية

تموين البحيرة

اغذية فاسدة

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