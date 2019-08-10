ضبط 200 كرتونة رنجة منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بالبحيرة

البحيرة- فريق المحافظات

شنت مديرية التموين بالبحيرة بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري والوحدات المحلية حملة مكبرة على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 200 كرتونة أسماك مملحة "رنجة" وأسماك مجمدة منتهية الصلاحية بمركز ومدينة إيتاى البارود، وتحرر 37 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم مجمدة ومصنعات متغيرة بنواحى كوم حمادة والمحمودية وبدر وإيتاى البارود وإدكو وأبو المطامير.

كما اسفرت الحملة عن ضبط 500 كيلو مكرونة فاسدة غير صالحة للإستخدام الآدمي

من جانبه شدد محافظ البحيرة علي ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر ضدهم حرصا علي صحة وسلامة المواطنين، موجها بتكثيف العمل واستمرار تلك الحملات خلال أيام عيد الأضحى المبارك .