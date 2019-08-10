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خلال جولة سيرًا على الأقدام..

صور.. محافظ بورسعيد يطمئن على الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى

السبت، 10 أغسطس 2019 03:56 م
صور.. محافظ بورسعيد يطمئن على الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى جانب من جولة محافظ بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح

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أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جولة علي عدد من المناطق للاطمئنان علي الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال عيد الأضحي.

 

والتقي محافظ بورسعيد خلال الجولة بعدد من المواطنين واطمئن منهم علي توافر كافة الاحتياجات بالأسواق.

 

وأكد "الغضبان"، أن المرافق المختلفة من المتنزهات والشاطي والحدائق جاهزة لاستقبال ضيوف المدينة وابنائها خلال إجازة العيد، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة علي اهبة الاستعداد لتأمين إجازة العيد سواء الأمنية أو الصحية او التموينية  وان غرفة العمليات الرئيسية تعمل علي مدار الساعة لمتابعة الأوضاع أولًا بأول في مختلف أرجاء المحافظة.

 

جانب من جولة المحافظ (3)
جانب من جولة المحافظ

 

جانب من جولة المحافظ (4)
جانب من جولة المحافظ 

 

جانب من جولة المحافظ (5)
جانب من جولة المحافظ

 

جانب من جولة المحافظ (6)
جانب من جولة المحافظ 

 

جانب من جولة المحافظ (1)
جانب من جولة المحافظ 

 

جانب من جولة المحافظ (2)
جانب من جولة المحافظ

 


بورسعيد

اخبار بورسعيد

عادل الغضبان

محافظ بورسعيد

عيد الاضحى

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