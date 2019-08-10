صور.. متابعة أعمال الذبح بمجزر الخانكة وفتحه مجانا أمام المواطنين

القليوبية– فريق المحافظات

تابع طلال ربيع نائب رئيس المدينة الخانكة والدكتورة ريهام حسن مدير مجزرالخانكة والدكتورة امانى حسن طبيب ثاني، اعمال الزبح داخل مجزر المدينة اليوم.

ويتم الذبح حتى نهاية عيد الأضحى المبارك بدون مقابل مادى مجانأ وتم التأكد من نظافة المجزر وتوافر المياة للنظافة المزبوح اثناء وبعد الذبح وسوف يتم الذبح أول أيام العيد لنهايته، لبعض الجمعيات الحكومية بدون مقابل.

وكانت قد أعلنت الدكتورة أمل العسيلى مدير مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، جاهزية المجازر المنتشرة بمدن ومراكز المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، موضحة أنه يوجد بنطاق المحافظة 30 مجزرا موزعة على جميع مراكز المحافظة، وتخضع تحت إشراف الأطباء البيطريين والوحدات المحلية، مشيرة إلى أنه تم تشكل غرفة عمليات بمديرية الطب البيطرى والإدارات البيطرية بالمراكز لتلقى الشكاوى، ومتابعة أعمال الذبيح داخل المجازر خلال أيام العيد.

وأضافت "العسيلى"، أنه تم إعلان حالة الطوارئ ووقف جميع الراحات والإجازات خلال أيام العيد وامداد المجازر بأعداد من الأطباء لمعاونة أطباء المجازر لاستيعاب المذبوحات وحرصا على استمرار العمل على دار 24 خلال أيام العيد، كما تم رفع حالة الاستعداد القصوى للعمل وضبط جميع أعمال المجازر والتأكيد على نظافتها.

وأشارت "العسيلى"، إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التموين والصحة لتكثيف التفتيش على اللحوم من خلال الحملات التموينية على محلات الجزارة والأسواق خلال فترة عيد الأضحى لمنع الذبح خارج المجازر فى الطرقات والأسواق، للتأكد من سلامة اللحوم وضبط الأسعار حفاظا على البيئة والصحة العامة، مع توفير الإضاءة الكافية ومعدات النظافة، كما تم وضع خطة للتخلص الآمن من مخلفات ذبح الأضاحى.