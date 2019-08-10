صور.. زحام شديد على الطرق الصحراوية قبل يوم من عيد الأضحى

أسيوط - فريق المحافظات

شهدت الطرق الصحراوية الشرقية والغربية زحاما كبيرا فى الاتجاهين القادم من الصعيد إلى محافظات الوجه البحرى والقادم من محافظات الوجه البحرى متجها إلى محافظات الصعيد، وذلك بسبب العودة الجماعية للعاملين بمختلف قطاعات الأعمال الحكومية والخاصة، وعودة عمال الشركات إلى منازلهم لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وفى نفس السياق رفعت إدارة المرور بالمحافظات حالة الاستعداد لتنظيم الطرق الصحراوية الشرقية والغربية لتسهيل حركة المرور وخلق سيولة مرورية، خشية حدوث اختناقات مرورية تؤثر بالسلب عل حركة المرور على الطرق السريعة، مما يترتب عليها تعطيل لحركة السير أو خوادث نتيجة التزاحم الشديد، كما قامت الخدمات الأمنية بتنظيم الحركة المرورية على الطرق خاصة سيارات النقل الثقيلة خشية تعطيل حركة المرور.



زحام شديد على الطرق الصحراوية قبل يوم من عيد الأضحى