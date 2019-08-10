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صور.. رفع كفاءة حديقة شجرة الدر بالمنصورة استعداد لاستقبال عيد الأضحى

السبت، 10 أغسطس 2019 04:58 م
صور.. رفع كفاءة حديقة شجرة الدر بالمنصورة استعداد لاستقبال عيد الأضحى رفع كفاءة حديقة شجرة الدر بالمنصورة استعداد لاستقبال عيد الأضحى
الدقهلية – فريق المحافظات

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وجه المحاسب أحمد عبد السميع رئيس حى غرب المنصورة ،  برفع كفاءة الحدائق العامة التابعة لحى غرب المنصورة فى إطار الإستعدادت لإستقبال عيد الأضحى المبارك.

قام قطاع الورشة الصناعية برئاسة حى غرب المنصورة اليوم برئاسة أشرف محمد عبد الواحد نائب رئيس الحى ، والمهندس فتحى المحلاوى رئيس جهاز الخدمات، وأكرم السقا وكيل جهاز الخدمات بحي غرب المنصورة ، برفع كفاءة حديقة شجرة الدر بشارع المشاية السفلية إستعداد لإستقبال عيد الأضحى المبارك ، ذلك من خلال غسيل الأرصفة والبردورات ، إجراء أعمال الصيانة للألعاب والاسوار الحديدية و الأبواب بداخل أرجاء الحديقة .

 

جانب من أعمال التطوير (1)
جانب من أعمال التطوير 

 

جانب من أعمال التطوير (2)
جانب من أعمال التطوير 

 

جانب من أعمال التطوير (3)
جانب من أعمال التطوير 

 

جانب من أعمال التطوير (4)
جانب من أعمال التطوير 

 


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