صور.. رئيس مدينة إسنا يشرف على ذبح وتوزيع 3 عجول للأسر الأكثر احتياجاً ليلة العيد

الأقصر – أحمد مرعى

شهد محمد سيد سيلمان رئيس مدينة إسنا، أعمال توزيع مساعدات عينية وذبح ثلاث عجول وتوزيعهم على الأسر الأكثر احتياجا وذلك ليلة عيد الأضحى المبارك، حيث تم التوزيع بالكامل على الفقراء والأيتام من الأسر الأكثر احتياجاً بقرى الكيمان وسطيح والجبلين ونجع غريب والكوم الأحمر وجزيرة الكروم بواقع 750 أسرة.

وأكد محمد سيد سليمان، على ضرورة الاهتمام بالأسر الفقيرة والأولى بالرعاية ومحدودى الدخل، وذلك في إطار تفعيل مبادرة حياة كريمة التى أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدة لها، وذلك برعاية جمعيات ومؤسسات خيرية بالمدينة.